Tarjeta Bienestar para personas con discapacidad: Fecha límite de entrega y cómo ubicar los módulos oficiales

Mx - Entrega de tarjetas bienestar para personas con discapacidad fecha límite

La entrega de las tarjetas Bienestar para personas con discapacidad ha comenzado, por lo que miles de personas se verán beneficiadas para recibir el apoyo económico que otorga el Gobierno de México. Así que si cuentas con alguien interesado en la info, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿Cuándo entregan las tarjetas Bienestar para personas con discapacidad?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de la Pensión Discapacidad, se realiza del 13 al 20 de mayo de 2026 en distintos módulos del país.

Las personas que completaron su registro durante marzo de este año, serán las que podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar durante este periodo. Además, las autoridades explicaron que cada beneficiario recibirán un mensaje SMS donde se indica la fecha, hora y lugar exacto para acudir por el plástico.

Para recoger la tarjeta los y las beneficiarias deben presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de trámite o talón de registro

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¿Cómo consultar los módulos para recoger la tarjeta del Bienestar para personas con discapacidad?

Para recoger la tarjeta del Bienestar para personas con discapacidad, necesitas ingresar a la página oficial de entregas bienestar y seguir los pasos a continuación:

Ingresa tu CURP

Acepta el captcha

Da click en el botón “Buscar”

Una vez ahí te arrojará los datos para saber si fuiste seleccionado (a) o no, y solo queda ubicar tu módulo más cercano.

¿Cuándo depositarán el primer pago de la Pensión Discapacidad?

Aunque la entrega de tarjetas ocurre durante mayo, la Secretaría de Bienestar explicó que los nuevos beneficiarios todavía no recibirán depósito correspondiente al bimestre mayo-junio.

Se espera que el primer pago para quienes reciban su tarjeta este mes llegue durante el siguiente periodo de dispersión, correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.