Sheinbaum fijó fechas de jubilación anticipada: Esta generación se retira antes de los 60 en 2026

La presidenta Sheinbaum fijó fechas de jubilación anticipada que permitirá a la generación de 1968 y 1970 retirarse antes de los 60 este 2026.

Tras años de ver cómo la edad para retirarse subía sin parar para los trabajadores del Estado, la nueva política del ISSSTE ha puesto un freno y comenzado una reducción gradual. Para este 2026, el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación permite que un grupo de personas puedan acceder a la jubilación anticipada que fijó Sheinbaum a través de fechas en las nuevas tablas de retiro. A continuación, te revelamos cuál es la generación que se retira antes de los 60 este 2026.

¿A qué edad me puedo jubilar con la nueva Ley del ISSSTE?

La edad para obtener la jubilación anticipada en 2026 depende de si eres trabajador o trabajadora:

Mujeres: La oportunidad este año es para las trabajadoras que tengan 56 años cumplidos. Si naciste en 1970 y ya completaste tus 28 años de servicio, ya puedes reclamar el 100% de tu pensión.

La oportunidad este año es para las trabajadoras que tengan 56 años cumplidos. Si naciste en 1970 y ya completaste tus 28 años de servicio, ya puedes reclamar el 100% de tu pensión. Hombres: La edad mínima para este 2026 es de 58 años. Esto significa que los nacidos en 1968 que ya cuenten con sus 30 años de cotización, tienen el derecho de solicitar su jubilación inmediata.

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¿Cuáles son los requisitos para la jubilación anticipada en 2026?

Los requisitos para la jubilación anticipada en 2026 para los trabajadores del Estado es estar en el artículo Décimo Transitorio, si eres de los que no aceptaron el bono de pensión hace años y decidiste quedarte con el esquema anterior, esto es para ti.

¿Cuáles son los cambios en la edad de jubilación para 2026?

Los cambios en la edad de jubilación anticipada para 2026 establecen que si ya trabajaste tus 28 o 30 años pero todavía te faltan un par de velitas en el pastel para llegar a la edad mínima, toma en cuenta que el decreto permite que la edad requerida baje conforme avanzan los periodos establecidos.

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