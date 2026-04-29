¿Cómo es la jubilación anticipada para hombres en 2026? Así funciona la reducción gradual

En 2026, los trabajadores que cotizan al ISSSTE y tengan 58 años, pueden acceder a la jubilación anticipada.

Si te han dicho que todavía te falta mucho para pensionarte, quédate a leer, porque la jubilación anticipada para hombres en 2026 y su esquema de reducción gradual podrían darte la sorpresa de que tu último dia de trabajo está más cerca de lo que crees.

¿Cómo funciona la jubilación anticipada para hombres en 2026?

La jubilación anticipada para hombres en 2026 funciona bajo un esquema de 30 años de servicio cotizados ante el ISSSTE y una edad mínima obligatoria que, por decreto, se fijó en los 58 años de edad para este año.

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Esto es una gran ventaja para quienes nacieron en 1968, ya que el sistema anterior solía aumentar la edad de retiro cada año. Ahora, si ya cumpliste tus tres décadas laboradas y soplaste las 58 velitas, ya puedes iniciar tu trámite.

Sin embargo, este “programa” es para quienes están bajo el régimen del artículo décimo transitorio.

¿Qué pasa si tengo los años pero no la edad?

Si ya cumpliste tus 30 años de trabajo pero aún tienes 55 o 56 años, la jubilación anticipada para hombres en 2026 establece que deberás esperar un poco más, pero bajo un calendario protegido. Según lo dispuesto por la administración de Claudia Sheinbaum, la edad mínima seguirá bajando de forma gradual cada tres años, con la meta de que para el 2034, cualquier hombre con sus semanas completas pueda retirarse a los 55 años.

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