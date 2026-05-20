Transferencias Banco del Bienestar: ¿Se cobra comisión por enviar dinero, qué bancos son compatibles?

Las transacciones del Banco del Bienestar son compatibles con ciertas organizaciones financieras; te presentamos la lista.

La nueva actualización de la app del Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias electrónicas, lo que ayudará a que a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México se les facilite hacer envíos de dinero.

Anteriormente, las personas que reciben los apoyos económicos de los Programas del Bienestar y querían hacer pagos o mandar dinero, debían hacer todo un proceso:

Ir a alguna sucursal del Banco del Bienestar

Hacer un retiro de dinero

Pagar o depositar los fondos a l apunta de pago o destinatario.

De este modo las transferencias del Banco del Bienestar los usuarios no solo enviarán fondos a cuentas del la mima institución, sino que también podrán enviar dinero a otros bancos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Asimismo, con esta nueva actualización de la app del Bienestar, los usuarios podrán enviar y recibir dinero de inmediato mediante transferencias interbancarias conocidas como SPEI.

Y también se podrán hacer transferencias por medio de DiMo, para poder hacer los envíos de dinero usando únicamente el número telefónico del celular del destinatario.

Aquí te contamos cómo hacer envíos de fondos: Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias desde su app: Así puedes enviar dinero.

Cuánto cobran de comisión por hacer transferencias del Banco del Bienestar

La aplicación del Banco del Bienestar no hace ningún tipo de cobro, descargarla es totalmente gratuita y hacer consultas de saldo, revisar movimientos y administrar la cuenta desde el teléfono móvil, al igual que hacer transacciones electrónicas, no tiene ningún cargo extra.

Bancos compatibles para enviar dinero