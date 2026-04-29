Registro Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 2026: Nuevos requisitos del apoyo de 3000 pesos

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 ya inició en todo el país. Revisa aquí qué documentos debes llevar al módulo para solicitar el apoyo de 3,000 pesos.

Desde este lunes, miles de mexicanas pueden sumarse a la pensión Mujeres Bienestar y si te toca inscribirte, es vital que tengas tu papelería lista para que el proceso sea rápido y sin trabas. Y mucho ojo, porque aunque el registro es sencillo, cumplir con los nuevos requisitos del apoyo de 3,000 pesos es la única forma para asegurar que tu solicitud llegue a tiempo y sin errores en tus datos.

¿Cómo registrarse a pensión mujeres con bienestar?

Para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar, debes acudir personalmente al módulo que te corresponda según tu localidad. Para ubicar tu sede, ingresa a la página oficial de la Secretaría del Bienestar en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

Una vez ahí, selecciona tu entidad y municipio para conocer la dirección y el horario de atención.

¿Cuándo hay registro para Mujeres con Bienestar en 2026?

El registro para mujeres con Bienestar en 2026 inicia el lunes 27 de abril y concluye el domingo 3 de mayo. Es indispensable que vayas el día que marca el calendario, ya que la atención se organiza por la letra inicial de tu primer apellido para evitar aglomeraciones.

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Nuevo calendario de registro Pensión Mujeres Bienestar 2026

El nuevo calendario de registro a la Pensión Mujeres Bienestar se divide de la siguiente manera:

A, B, C: Lunes 27 de abril .

Lunes . D, E, F, G, H: Martes 28 de abril .

Martes . I, J, K, L, M: Miércoles 29 de abril .

Miércoles . N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 30 de abril .

Jueves . S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 1 de mayo .

Viernes . Todas las letras: Sábado 2 y domingo 3 de mayo.

¿Quién puede tramitar la Pensión Mujeres Bienestar?

Pueden tramitar la Pensión Mujeres Bienestar todas las mexicanas de 60 a 64 años que presenten la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: Puede ser tu INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM .

Puede ser tu INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del . CURP: Debe ser de impresión reciente.

Debe ser de impresión reciente. Acta de nacimiento: Que sea legible y esté en buen estado.

Que sea legible y esté en buen estado. Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses (luz, agua, predial, teléfono o gas).

No mayor a (luz, agua, predial, teléfono o gas). Teléfonos de contacto: Uno celular y uno de casa para notificarte sobre tu tarjeta.

Si necesitas ayuda, puedes registrar a una persona auxiliar. Esta persona debe presentar exactamente los mismos documentos que tú para quedar dada de alta en el sistema.

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