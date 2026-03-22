Apoyo Mujeres Bienestar: Lista de quiénes NO pueden recibir la ayuda de 3,100 pesos

Apoyo Mujeres Bienestar 2026: revisa si estás en la lista de excluidas. Getty Images

El programa Mujeres Bienestar 2026 es uno de los apoyos sociales más importantes del Gobierno de México, con un depósito de 3,100 pesos bimestrales para mujeres adultas. Sin embargo, no todas pueden acceder al beneficio.

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De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Bienestar, este apoyo está dirigido exclusivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, con nacionalidad mexicana y que residan en el país.

¿Quiénes NO pueden recibir el apoyo?

Las autoridades han sido claras: hay grupos que quedan fuera del programa, ya sea por edad, situación económica o por duplicidad de beneficios.

Estas son las principales razones por las que podrías no recibir el apoyo:

No cumplir con la edad requerida (menos de 60 o más de 64 años)

No tener nacionalidad mexicana o residencia en el país

Recibir ya otra pensión similar del gobierno federal

No completar el registro o presentar documentos incorrectos

No acudir a los módulos oficiales en tiempo y forma

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Además, cuando una beneficiaria cumple 65 años, deja este programa y pasa automáticamente a la pensión para adultos mayores.

Requisitos básicos para SÍ recibirlo

Para evitar quedar fuera, las autoridades recomiendan cumplir con los criterios establecidos:

Tener entre 60 y 64 años

Presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Número telefónico de contacto

El registro se realiza en módulos del Bienestar y en fechas específicas que se anuncian de forma oficial.

¿Por qué es importante revisar si aplicas?

Este apoyo busca garantizar ingresos a mujeres que aún no acceden a la pensión universal para adultos mayores. En 2026, el programa se mantiene como una estrategia clave para apoyar a sectores vulnerables.

Sin embargo, muchas personas quedan fuera por errores en el registro o por no cumplir los requisitos básicos.