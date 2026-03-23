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Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026: Así puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY

Entérate cómo puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY y hacer tu inscripción al Apoyo para el Bienestar de 30 a 64 años 2026 en el estado de Hidalgo

Completa tu solicitud en el portal del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 llenando el formulario con tus datos de residencia y situación económica, para que puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY si vives en Hidalgo.

Completa tu solicitud en el portal del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 llenando el formulario con tus datos de residencia y situación económica, para que puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY si vives en Hidalgo.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Si vives en Hidalgo y tienes entre 30 y 64 años, a partir de este lunes tienes una oportunidad para registrarte en el programa de apoyo económico estatal. Este recurso llega directamente a los hogares para echarle una mano a quienes buscan mejorar su situación. Como el proceso acaba de arrancar, es el momento perfecto para que revises todo lo que debes de saber sobre el Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 y sepas cómo puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY.

¿Cuándo empieza el registro de 30 a 64 años?

El registro oficial para el Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 inicia este lunes 23 de marzo. Es un proceso relámpago, ya que la plataforma estará habilitada por tiempo limitado y el cierre será este miércoles 25 de marzo.

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¿Cómo inscribirse al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Para inscribirse al Apoyo Bienestar de 10 mil pesos para personas de 30 a 63 años, debes seguir estos pasos:

  • Entra a Formulario de Registro 2026.
  • Haz clic en el botón “Continuar al formulario”.
  • Llena la primera sección con tu información de contacto y residencia actual en el estado.
  • Completa las preguntas sobre tus ingresos y egresos mensuales.
  • Especifica las condiciones de tu hogar y si perteneces a algún grupo prioritario (como comunidades indígenas o pueblos originarios).
  • Indica tu estado civil, nivel de estudios y si padeces alguna discapacidad.
  • Acepta la manifestación de conformidad con las Reglas de Operación 2026 y da clic en “Enviar solicitud”.

Al terminar, asegúrate de guardar o tomar captura de tu folio de registro; será tu único comprobante para dar seguimiento.

Requisitos para solicitar el Apoyo Bienestar de 30 a 64 años

Los requisitos para solicitar el Apoyo Bienestar de 30 a 64 años son:

  • CURP actualizada del solicitante.
  • Identificación oficial (INE) vigente por ambos lados, con domicilio en el Estado de Hidalgo.
  • Comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono) con vigencia no mayor a tres meses de este 2026.

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El Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 abre su convocatoria del 23 al 25 de marzo, por lo que es necesario que revises cómo puedes solicitar 10 mil pesos a partir de HOY antes de que cierre la plataforma en Hidalgo este miércoles.

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