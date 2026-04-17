Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo caen los 2,500 pesos para nuevas beneficiarias en Edomex?

El próximo pago de Mujeres Bienestar será por grupos y se espera que inicie en la segunda quincena de abril, según la letra inicial de tu CURP para acudir al cajero.

La espera para las familias que recientemente recibieron su tarjeta en el Estado de México está por terminar, una vez que los procesos administrativos y la actualización de datos han quedado listos. Tras el despliegue de brigadas en toda la entidad, la duda más frecuente entre quienes ya tienen el plástico en sus manos es el orden en que se verán reflejados los depósitos en sus cuentas. Para que no haya confusiones con los grupos de pago, aquí te aclaramos todo sobre cuándo caen los 2,500 pesos para nuevas beneficiarias en Edomex del programa de Mujeres Bienestar 2026.

¿Cuándo será el pago de mujeres con Bienestar en 2026?

El pago de Mujeres con Bienestar en 2026 correspondiente al segundo bimestre se realizará, de acuerdo con la logística habitual de la Secretaría del Bienestar del Estado de México, durante la segunda quincena de abril. El monto que recibirás en tu tarjeta es de $2,500 pesos y la dispersión se organiza en cinco grupos según la primera letra de tu CURP:

Grupo 1: De la letra A a la D .

De la letra a la . Grupo 2: De la letra E a la H .

De la letra a la . Grupo 3: De la letra I a la M .

De la letra a la . Grupo 4: De la letra N a la R .

De la letra a la . Grupo 5: De la letra S a la Z.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con Bienestar Edomex: Estas beneficiarias serán dadas de baja de la convocatoria 2026

¿Cuándo hay registros para mujeres con Bienestar en 2026?

Actualmente, la Secretaría del Bienestar del Estado de México, encabezada por Juan Carlos González Romero, no ha revelado una nueva fecha de registro para el programa Mujeres con Bienestar en 2026. Por ahora, el programa se está concentrando en atender a las beneficiarias que ya cuentan con su nueva tarjeta activa.

Sin embargo, si aún no formas parte del padrón, debes de estar atenta a los canales del organismo.

¿Qué apoyos hay para las mujeres en 2026?

En 2026 hay varios programas para mujeres. Además del de Mujeres con Bienestar y el programa Alimentación para el Bienestar en el Estado de México, existen apoyos a nivel nacional como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres Bienestar Edomex 2026: Así puedes iniciar sesión en la app y activar tu nueva tarjeta