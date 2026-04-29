Martha’s Menopause Reset: El reto de Martha Debayle para transformar tu cuerpo y piel en la menopausia

¿Sabías que en los primeros 5 años de menopausia se pierde hasta el 30% del colágeno? / Getty Images

La menopausia no es solo el fin de la etapa reproductiva; para muchas mujeres, representa un cambio drástico frente al espejo. ¿Sabías que en los primeros 5 años de menopausia se pierde hasta el 30% del colágeno? Esta caída de estrógenos acelera la flacidez, las arrugas profundas y la pérdida de densidad en la piel.

Para abordar este y otros cambios, Martha Debayle recibió en W Radio al Dr. Abel de la Peña, Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, para presentar Martha’s Menopause Reset.

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¿Qué es el Martha’s Menopause Reset?

Es un reto integral de 4 semanas diseñado junto a los mejores especialistas para darle un “reset” total a tus hormonas, cuerpo, mente y piel. El programa inicia este 5 de mayo y las inscripciones ya están abiertas en LANUEVAMENOPAUSIA.COM.

¿Qué incluye el reto?

Por un costo de $2,800 MXN (o 155 USD), tendrás acceso a un equipo multidisciplinario:

Nutrición: Plan de alimentación y recetas con Marta Marcé.

Fitness: 3 rutinas de fuerza con Irene Abadi.

Dermatología y Skincare: Clase magistral con la Dra. Isela Méndez.

Salud Hormonal y Endocrina: Clases con las doctoras Ana Kausel y Tatiana Piña (obesidad y sobrepeso).

Salud Integral: Odontología (Alejandro Asz), Sexualidad (Mari Mar Álvarez) y Psicología (Tere Díaz).

Medicina Estética: Consulta y guía de tratamientos con el Dr. Abel de la Peña.

EL GRAN PREMIO: Al finalizar, la participante más aplicada ganará un VIP Reset valorado en más de $350,000 MXN ($19,000 USD) en tratamientos y consultas con los especialistas del reto.

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Menopausia y Colágeno: La ciencia de recuperar tu piel

El Dr. Abel de la Peña explica que el envejecimiento en esta etapa es una aceleración biológica. Además de la pérdida de colágeno, ocurre la glicación: un proceso donde el azúcar endurece las fibras de colágeno restantes, volviéndolas rígidas e inútiles.

Tratamientos que SÍ funcionan (avalados por expertos)

Si sientes que tu piel “ya no sostiene”, estos son los protocolos clínicos más efectivos:

Bioestimuladores de Colágeno: Inyectables (ácido poliláctico o hidroxiapatita de calcio) que no rellenan, sino que obligan a tu cuerpo a fabricar colágeno nuevo.

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Lifting sin bisturí (HIFU y Radiofrecuencia): Tecnologías de calor que tensan las capas profundas de la piel y el músculo (SMAS).

Láser Fraccionado: Ideal para reconstruir la textura, cerrar poros y eliminar el daño solar acumulado.

Microneedling Médico: Microperforaciones que activan la cascada de reparación natural de la dermis.

La clave del éxito: Según el Dr. De la Peña, tratar solo una capa de la piel da resultados mediocres. Las clínicas serias utilizan terapias combinadas para atacar la epidermis, la dermis y el soporte profundo simultáneamente.

¡Inscríbete hoy!

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Registro en: LANUEVAMENOPAUSIA.COM

Inicio: 5 de mayo.

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Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.