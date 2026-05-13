Epigenética y Nutrición: Cómo los primeros 1,000 días definen el futuro de tu hijo

MX- Los primeros 1,000 días son la ventana de oro de la epigenética / Getty Images

¿Sabían que el 87% del tamaño cerebral de un adulto se alcanza apenas a los 3 años? Es una cifra impresionante, pero lo es aún más saber que durante los primeros dos años de vida se desarrollan el 80% de las habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Martha Debayle recibe en el estudio de W Radio a la Dra. Monserrat Díaz Safe, especialista en nutrición pediátrica y fundadora de DYORÚ, para hablar de un concepto que todo padre debe conocer: la epigenética. No se trata solo de los genes con los que nace tu crío, sino de cómo el entorno “enciende” o “apaga” esos genes para que alcancen su máximo potencial.

¿Qué es la Epigenética y por qué importa?

La epigenética es la influencia externa en la expresión de tus genes. Imaginen que el ADN es el abecedario, pero la epigenética es la forma en que escribimos las oraciones. Lo que ocurre en los primeros 1,000 días de vida (desde la concepción hasta los 2 años) es lo que los expertos llaman el “Big Bang emocional”.

“Nuestras células tienen todo el potencial de expresarse, pero esto no sucede porque sí. Es un continuo de interacción entre el ambiente y la biología”, explica la Dra. Díaz Safe.

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Los 3 Pilares del potencial infantil

Para que un niño se desarrolle correctamente, no basta con que “coma bien”. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, y para que las conexiones neuronales se fortalezcan, deben coincidir tres elementos clave:

Nutrición de calidad: El combustible biológico para que el cerebro crezca físicamente. Ambiente estimulante: El juego y la interacción son señales para el cerebro. Si un niño no recibe estímulos, el cerebro interpreta que esa conexión “no sirve” y simplemente no la desarrolla. Afecto: Es el pilar indispensable. Sin seguridad emocional y apego, el cerebro prioriza el modo “supervivencia” en lugar del modo “aprendizaje”.

La ventana de oportunidad

Si un niño tiene el potencial genético de ser brillante pero vive en un entorno con cero estímulo o mala nutrición, esa ventana de expresión se cierra. La Dra. Monserrat es enfática: para elevar el potencial de los críos, el ambiente, la nutrición y el afecto deben hacer match.

Datos rápidos

87% del cerebro adulto se forma antes de los 3 años.

Los primeros 1,000 días son la ventana de oro de la epigenética.

La falta de estímulo provoca que el cerebro elimine conexiones neuronales vitales.

El afecto es tan necesario para el desarrollo cerebral como las vitaminas.

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¿Quién es la Dra. Monserrat Díaz Safe?

Médico Pediatra Especialista en Nutrición y Dificultades de la Alimentación Infantil. Certificada en el entrenamiento SOS Approach to Feeding y Directora de DYORÚ, clínica pediátrica con presencia en México y el extranjero.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.