¿Esa relación te harta y te está envejeciendo? Mario Guerra explica el impacto real en tu salud

MX- La soledad no deseada tiene costos biológicos: acelera el envejecimiento, aumenta el riesgo cardiovascular y el deterioro cognitivo, e incrementa la mortalidad / Getty Images

¿Alguna vez has sentido que una comida con ciertos familiares o una junta con tu jefe te dejan exhausto, como si hubieras corrido un maratón? No es solo cansancio mental; es tu cuerpo envejeciendo a marchas forzadas. En W Radio, Martha Debayle platicó con el psicoterapeuta Mario Guerra sobre un hallazgo científico alarmante: las relaciones dañinas tienen un costo biológico medible que puede sumarte meses, o incluso años, de edad real.

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El estudio de Harvard: La felicidad es salud

Durante décadas, el Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard ha seguido a cientos de personas para entender qué nos mantiene sanos. La conclusión es contundente: la calidad de tus relaciones es el mayor predictor de salud y felicidad en la vejez. Estar rodeado de vínculos cálidos a los 50 años es el mejor “seguro de vida” para llegar fuerte a los 80.

Los “Hasslers” y el reloj epigenético

Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York analizó a más de 2,300 adultos y descubrió que convivir con personas que complican la vida (denominadas hasslers) acelera el envejecimiento biológico en un 1.5%. En promedio, quienes lidian con estos vínculos son 9 meses más viejos biológicamente que quienes tienen redes sanas, presentando mayores niveles de:

Inflamación crónica.

Ansiedad y depresión.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El peligro del vínculo “Ambivalente”

Lo más sorprendente es que el vínculo más dañino no es el que es 100% negativo. Lo que más nos envejece es la relación ambivalente: aquella que combina apoyo con conflicto. Al ser impredecible, tu sistema de estrés nunca baja la guardia, manteniéndote en un estado de alerta intermitente que agota tus células.

¿Por qué la familia y el trabajo pesan más que la pareja?

A diferencia de una pareja, de la cual te puedes divorciar, los vínculos con padres, hijos o jefes son estructuralmente difíciles de romper. La obligación emocional y la necesidad económica nos mantienen ligados a estas fuentes de estrés crónico, impactando profundamente nuestra biología al no tener una “salida” inmediata.

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4 Pasos para frenar el daño biológico

Si no puedes alejarte físicamente, Mario Guerra sugiere estas estrategias de control de daños:

Identifica los vínculos ambivalentes: Pregúntate: ¿Después de ver a esta persona me siento en paz o activado/tenso? Invierte en tu red positiva: Los vínculos de calidad actúan como un contrapeso biológico que reduce la inflamación. Cambia la calidad del contacto: Deja de intentar resolver temas viejos con personas que no cambian; reduce la frecuencia y ajusta tus expectativas. Gestión de estrés activa: Si el vínculo es inevitable, el ejercicio, el sueño y la regulación emocional son tus mejores defensas para frenar la respuesta inflamatoria de tu cuerpo.

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Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.