¿Miedo a la Terapia Hormonal? La FDA dice adiós a la advertencia de cáncer y cardiaca

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha dado un giro histórico al anunciar que las terapias de reemplazo hormonal (TRH) para la menopausia ya no tendrán que llevar la temida advertencia de recuadro negro sobre riesgos como cáncer de mama o enfermedades cardiovasculares.

Menopausia / Fiordaliso Ampliar

¿Por qué este cambio? La ciencia avanza

Durante más de 20 años, miles de mujeres se abstuvieron de la TRH debido a las alarmantes conclusiones de estudios como el Women’s Health Initiative (WHI) de 2002, que asociaban la terapia hormonal con un mayor riesgo de cáncer y eventos cardiovasculares.

Pero, como nos explica la Dra. Daniella Gómez Pue, Ginecóloga Oncóloga:

“La FDA se dio cuenta que esos estudios tenían problemas importantes. La mayoría de las mujeres participantes tenían, en promedio, 63 años, mucho más de la edad típica de la menopausia. Además, se usó una combinación hormonal que ya casi no se receta."

TAMBIÉN PUEDES LEER: Los ‘Super-Agers’ y los genes escudo: La fórmula para un cerebro lúcido y sin enfermedades a los 80

Adiós a las fórmulas anticuadas

El estudio del 2002 que causó la alarma usaba una combinación de:

Estrógenos equinos conjugados (CEE): Obtenidos de la orina de yeguas preñadas (como el famoso Premarin).

Obtenidos de la orina de yeguas preñadas (como el famoso Premarin). Acetato de medroxiprogesterona (MPA): Un progestágeno sintético.

Hoy, las terapias más seguras y actuales utilizan hormonas bioidénticas o más parecidas a las que produce naturalmente el cuerpo, como:

Estradiol 17-beta: Idéntico al estrógeno corporal.

Idéntico al estrógeno corporal. Progesterona micronizada natural: Considerada más segura para el corazón y las mamas.

Tras revisar evidencia más reciente y consultar a un panel de expertos, la FDA concluyó que para muchas mujeres, empezar la terapia en el momento adecuado puede ofrecer más beneficios que riesgos.

Menopausia / ChayTee Ampliar

¿Qué es el “Recuadro Negro” de la FDA?

El “recuadro negro” (black box warning) es la advertencia más seria que la FDA puede emitir para un medicamento. Es un recuadro literal en la etiqueta que alerta a médicos y pacientes sobre posibles efectos graves o potencialmente mortales. En el caso de la TRH, este recuadro advertía sobre el riesgo de cáncer de mama, coágulos, derrames cerebrales y enfermedades del corazón.

El impacto de esta decisión es enorme: Los laboratorios deberán actualizar las etiquetas y quitar las advertencias generales sobre riesgo de problemas cardíacos y cáncer de mama, poniendo fin a dos décadas de incertidumbre.

La Fórmula del Éxito con la TRH: Cuándo y Cómo

La Dra. Gómez Pue enfatiza que, aunque la advertencia general desaparece, esto no significa que todos los riesgos desaparezcan, ni que sea segura para todas. La clave es el momento del inicio.

Las Nuevas Reglas de la FDA

Inicio Temprano: La terapia hormonal debe iniciarse preferentemente dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia.

La terapia hormonal debe iniciarse preferentemente posteriores al inicio de la menopausia. Edad Límite: Se recomienda comenzar antes de los 60 años.

Los Beneficios Comprobados

La terapia hormonal, cuando se usa correctamente, ha demostrado impactar positivamente en la salud a largo plazo:

Protección Cardíaca: Se asocia con una reducción de hasta el 50% en el riesgo de ataque cardíaco en el grupo correcto de mujeres.

Se asocia con una reducción de hasta el en el riesgo de ataque cardíaco en el grupo correcto de mujeres. Salud Ósea: Reduce el riesgo de fracturas entre un 50% y 60% .

Reduce el riesgo de fracturas entre un . Salud Cognitiva: Se vincula a una reducción del 64% en el deterioro cognitivo y menor riesgo de Alzheimer.

Se vincula a una reducción del en el deterioro cognitivo y menor riesgo de Alzheimer. Mortalidad General: Análisis de múltiples ensayos han demostrado una reducción en la mortalidad por todas las causas.

Esta decisión termina con un gran miedo, pero no con la necesidad de supervisión médica. Si sufres de sofocos, cansancio, y otros síntomas de la menopausia, es momento de tener una conversación informada con tu ginecólogo. Evaluar tu historial personal de salud, tus riesgos previos y el tipo de formulación adecuada es crucial antes de iniciar cualquier tratamiento.