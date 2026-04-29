Marcha CNTE: ¿A qué hora comienza el recorrido de los maestros en la CDMX y cuál es la ruta que tomarán?

Mx - Horarios de la megamarcha CNTE el próximo 1 de mayo de 2026

La CDMX se prepara para la marcha CNTE este viernes 1 de mayo de 2026. Cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salgan a las calles para exigir mejoras a las condiciones laborales en el marco del Día del Trabajo.

Así que si planeas salir este día, te dejamos el horario y la ruta por la que pasarán los y las maestras que salen este día a protestar.

¿Cuándo y a qué hora es a marcha CNTE en CDMX?

La CNTE ha señalado que la movilización busca exigir mejoras laborales, cambios en políticas educativas y demandas relacionadas con condiciones de trabajo y seguridad social.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, es una fecha clave para este tipo de protestas, por lo que se espera una participación importante de docentes y organizaciones sociales. Su protesta comenzará a las 9 AM y se espera que durante varias horas, las zonas aledañas se encuentren cerradas desde horas antes para que no te agarre con contratiempos.

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¿Cuál será la ruta que tomarán los maestros de la CNTE?

La marcha CNTE podría generar bloqueos, cierres viales y afectaciones al transporte público, especialmente en zonas céntricas de la capital. La movilización partirá desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo de la CDMX.

Ruta principal:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Centro Histórico

Esta es una de las rutas más transitadas de la ciudad, por lo que el impacto vial será considerable.

¿Qué rutas y alternativas viales tomar por la marcha del CNTE?

Si necesitas moverte el 1 de mayo en la marcha CNTE, lo mejor es rodear la zona centro y evitar el corredor del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Estas son las alternativas más útiles:

Circuito Interior: la opción más eficiente para bordear Reforma sin entrar al caos

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buenas rutas paralelas para evitar Paseo de la Reforma Avenida Chapultepec: útil, aunque puede saturarse en horas pico

útil, aunque puede saturarse en horas pico Fray Servando Teresa de Mier e Izazaga: para moverte cerca del Centro sin entrar directamente

En transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo Metro seguirá operando, pero conviene evitar estaciones como Hidalgo, Bellas Artes o Zócalo. También puedes apoyarte en rutas del Metrobús CDMX que no pasen por Reforma.