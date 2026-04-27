Megamarcha CNTE: Fecha, hora, ruta y calles afectadas para la protesta de los maestros en CDMX

La megamarcha de la CNTE anunciada para la CDMX, forma parte de las exigencias de un grupo magisterial que desde hace años se manifiesta para exigir cambios en las condiciones laborales del sector educativo.

En esta ocasión tomará lugar la protesta en CDMX como de costumbre, por lo que te dejamos todos los detalles sobre este acontecimiento para que tengas toda la información relevante y no afecte en tus traslados.

¿Cuándo será la megamarcha CNTE en CDMX?

La megamarcha CNTE en CDMX busca mejoras laborales a reformas relacionadas con las pensiones, así como aumento de salario. Por lo que la CNTE preveé la protesta para el próximo 1 de mayo de 2026 en punto de las 9:00 AM.

Pero ojo, que no es la única que planean, pues, existe la posibilidad de que el próximo 15 de mayo de 2026 pueda haber otra megamarcha CNTE.

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¿Cuál será la ruta de la megamarcha CNTE?

De acuerdo con varios reportes en redes sociales, se dice que la megamarcha de la CNTE parta desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la CDMX, atravesando el centro de la capital para exigir mejoras laborales.

¿Qué calles se verán afectadas por la megamarcha del CNTE en CDMX?

Se esperan que las calles y avenidas afectadas por la megamarcha del CNTE en CDMX sean las principales, como:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de mayo

Centro Histórico en general

Este tipo de megamarchas no solo tienen un impacto político, sino también urbano, ya que suelen concentrar a miles de personas en avenidas clave como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Por ello, cada convocatoria genera expectativa entre autoridades y ciudadanía, debido a las afectaciones en la movilidad, cierres viales y posibles cambios en el transporte público durante varias horas.

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Las protestas pertenecientes al CNTE no cesan, un guiño a los problemas estructurales

Las protestas de la CNTE son opacadas por tanto foco que se les da, es decir, muchas personas residentes de la capital muchas veces no saben por qué es que protestan.

Simplemente es importante mencionar que los cambios en pensiones, mejoras en salarios y condiciones laborales son suficientes para que tanto maestras como maestros, se unan a la causa y puedan exigir sus derechos laborales.