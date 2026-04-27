CNTE amenaza con realizar un paro nacional durante el Mundial 2026; anunciarán la fecha de inicio el 16 de mayo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que durante la celebración del Mundial de Futbol 2026 en México, el magisterio podría realizar un paro nacional, si el Gobierno Federal no cumple sus demandas.

En el espacio de Así las Cosas PM, Yenny Araceli Pérez Martínez, secretaria General de la Sección 22 de la CNTE, con sede en Oaxaca, señaló que tras realizar paros escalonados y agotar las instancias de diálogo con autoridades educativas, los docentes no tienen otra opción más que movilizarse durante los meses de junio y julio, periodo en el que el país recibirá a miles de visitantes internacionales.

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En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la integrante de la CNTE, detalló que la ruta definitiva -que incluirá las acciones a realizarse en las ciudades sede del Mundial-, será dará a conocer el próximo 16 de mayo tras una reunión de la Asamblea Nacional.

¿Cómo afectará la huelga a las sedes del mundial?

Hasta el momento, algunas secciones de la Coordinadora han propuesto el 1 de junio como fecha de inicio de las movilizaciones, apenas 10 días antes de la inauguración del torneo en el Estadio Banorte.

Pérez Martínez aseguró que han analizado las implicaciones que podría traer un paro indefinido, así como posibles bloqueos en el marco de la justa deportiva.

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“Estamos en un proceso de brigadeo de información a nuestros compañeros de base, y desde luego que también entendemos el contexto social en el que vamos a estar en esos días, donde se pretende realizar el Mundial en la Ciudad de México y en otros estados del país. Y es parte del análisis que hemos realizado, sin embargo, no hay otra opción más que en ese momento”, explicó la lideresa.

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¿Por qué se eligieron las fechas de cara a la justa deportiva?

Yenny Araceli Pérez Martínez señaló que la decisión de mantener las movilizaciones durante el Mundial de Fútbol 2026, responde a lo que consideran una omisión por parte de las autoridades federales para resolver su pliego petitorio.

Recordó que en marzo pasado realizaron paros de tres días sin obtener respuestas concretas.

“Hubieron momentos de anticipación para no llegar, o en su caso, que tuviéramos información y respuesta de parte del gobierno federal. Al no ser así, pues entonces llegamos ahora sí, en este contexto que tendremos en nuestro país”.

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¿Cuáles son las demandas que marcarán el conflicto?

A pesar de la presión mediática y social que implica el Mundial de Fútbol 2026, el movimiento mantiene sus “dos demandas centrales a nivel nacional.

En el caso de la Reforma Educativa, es específicamente para el Magisterio Nacional, no solamente de la CNTE, y en el caso de la Ley del ISSSTE 2007, pues implica a todos los trabajadores que cotizan al ISSSTE”.

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