Maltrato animal en Edomex: Aprueban Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal y las multas suben hasta los 35,000 pesos

Mx - Multas por maltrato animal llegarían hasta los 35,000 mil pesos

El maltrato animal en el Estado de México no solo es un acto cruel, también es un delito que puede costarte multas elevadas y hasta años de prisión. Las autoridades han reforzado el marco legal para castigar estas conductas y frenar los casos de violencia contra animales domésticos.

¿Qué castigos hay por maltrato animal en Edomex?

De acuerdo con la legislación vigente, las personas que incurran en maltrato animal pueden enfrentar:

Multas económicas que van desde miles hasta los $35,000 mexicanos

que van desde miles hasta los $35,000 mexicanos Penas de prisión que pueden alcanzar varios años, dependiendo de la gravedad del caso

que pueden alcanzar varios años, dependiendo de la gravedad del caso Sanciones adicionales si el animal muere a causa del maltrato

Estas medidas buscan castigar desde el abandono y la negligencia hasta actos de violencia extrema.

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¿Qué se considera maltrato animal?

Las autoridades, con base en la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, contemplan diversas conductas como delito, entre ellas:

Golpear o lesionar a un animal

Privarlo de alimento, agua o atención médica

Mantenerlo en condiciones insalubres

Abandonarlo

Provocar su muerte

Es decir, no solo el abuso físico cuenta, la negligencia también es sancionada. Cuando el daño es más grave, las sanciones aumentan significativamente. Es decir, en casos donde el animal pierde la vida las sanciones serían las siguientes:

Las penas de prisión se incrementan

Las multas son más altas

Puede haber agravantes si hubo crueldad extrema

Esto refleja un endurecimiento de la ley frente a este tipo de delitos.

¿Por qué es importante esta ley para proteger la vida de los animales?

El endurecimiento de sanciones responde al aumento de casos de violencia contra animales en distintas partes del país. Autoridades buscan no solo castigar, sino también generar conciencia y prevenir.

Además, especialistas recuerdan que el maltrato animal suele estar relacionado con otros tipos de violencia, por lo que atender estos casos también tiene impacto social.