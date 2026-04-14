Yuji, el ‘Monkey Punch’ mexicano que está conquistando las redes; ¿Por qué comparan su historia con el ejemplar asiático?

Mx - Yuji, el 'Monkey Punch' mexicano que tambié fue rechazado por su mamá

Un pequeño primate se ha robado el corazón de miles en México. Su nombre es Yuji y, aunque pesa apenas unos gramos más que al nacer, ya se convirtió en una sensación en redes sociales. En ese entorno, se le ha comparado con el ‘Monkey Punch’, el ejemplar asiático.

Pero detrás de su ternura hay una historia que ha conmovido a quienes la conocen. Así que te contamos por qué comparan a estos pequeños animalitos.

¿Quién es Yuji y por qué se volvió viral?

Yuji es un bebé mono patas que nació en el Zoológico de Guadalajara el pasado 3 de marzo de 2026, con un peso de apenas 443 gramos.

Desde sus primeras semanas de vida llamó la atención porque, a diferencia de otros ejemplares, no pudo ser cuidado por su madre, quien era primeriza. Esto obligó a los especialistas a intervenir para salvarlo, iniciando un proceso de crianza asistida que hoy lo mantiene bajo observación constante.

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¿Por qué Yuji, el ‘Monkey Punch’ mexicano, necesita cuidados especiales?

Actualmente, Yuji vive bajo la supervisión de un equipo de más de 12 especialistas que trabajan prácticamente todo el día para garantizar su desarrollo. Recibe alimentación con fórmula especial, vitaminas y un seguimiento médico constante que incluye monitoreo de peso, temperatura y comportamiento.

Además, su entorno está completamente controlado para simular las condiciones que tendría en la naturaleza, algo clave para su crecimiento. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que Yuji (también) duerme abrazado a un peluche, el cual le ayuda a generar un vínculo emocional similar al que tendría con su madre.

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¿Qué hace especial a Yuji, ‘Monkey Punch’?

Especialistas han explicado que estos animales requieren atención prácticamente 24/7 en sus primeras etapas de vida, con cuidados muy específicos en alimentación, comportamiento y salud.

Esto significa que su supervivencia no depende solo de “ternura”, sino de un trabajo científico y médico constante.

¿Qué pasará con Yuji en los próximos meses?

Aunque hoy sigue bajo cuidados humanos, el objetivo es que Yuji pueda integrarse poco a poco con otros ejemplares de su especie. Se estima que en aproximadamente seis meses podría estar listo para convivir con el resto del grupo, siempre y cuando su desarrollo continúe de forma favorable.