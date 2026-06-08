CURP y celular 2026: así puedes desvincular un número registrado a tu nombre y evitar problemas

Gobierno confirma qué hacer si un número telefónico aparece vinculado a tu CURP sin autorización. IA

La vinculación de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) se ha convertido en uno de los temas más consultados por los usuarios en México durante 2026. Esto ocurre luego de que el Gobierno federal impulsara nuevos mecanismos para fortalecer la identificación de los titulares de números celulares y combatir delitos relacionados con la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

Ante este escenario, muchas personas han descubierto que tienen líneas telefónicas registradas a su nombre que ya no utilizan o que incluso desconocen. Por ello, surge una pregunta frecuente: ¿cómo desvincular un número de teléfono asociado a mi CURP?

¿Por qué es importante revisar los números vinculados a tu CURP?

Las autoridades federales han señalado que la correcta identificación de los titulares de líneas móviles busca reforzar la seguridad y facilitar la investigación de delitos cometidos mediante dispositivos telefónicos.

Sin embargo, si un número permanece asociado a una persona que ya no lo utiliza, podrían surgir complicaciones administrativas o la necesidad de aclarar información ante la compañía telefónica correspondiente.

Por esta razón, especialistas en protección de datos recomiendan revisar periódicamente qué líneas se encuentran registradas a nombre del usuario y solicitar la baja de aquellas que ya no estén bajo su control.

¿Cómo desvincular un número celular registrado a tu nombre en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por operadores de telefonía móvil y autoridades del sector de telecomunicaciones, la desvinculación de una línea debe realizarse directamente con la empresa que presta el servicio.

Generalmente, el procedimiento contempla los siguientes pasos:

Acudir a un centro de atención de la compañía telefónica. Presentar una identificación oficial vigente. Solicitar la cancelación o transferencia de la línea. Verificar que el número deje de aparecer asociado al titular original.

En algunos casos, las empresas también permiten iniciar el trámite mediante sus plataformas digitales o centros de atención telefónica, aunque la validación final suele requerir documentación oficial.

Es importante conservar los comprobantes de cancelación o baja para cualquier aclaración futura.

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¿Qué hacer si aparece una línea telefónica que no reconoces?

Si detectas un número que aparentemente está vinculado a tu identidad sin tu consentimiento, lo recomendable es contactar de inmediato al operador responsable y solicitar una investigación.

Las compañías tienen la obligación de verificar la información proporcionada durante la contratación del servicio y atender posibles casos de uso indebido de datos personales.

Además, los usuarios pueden presentar denuncias ante las autoridades competentes en materia de protección de datos personales si consideran que su información fue utilizada sin autorización.

Expertos en ciberseguridad también recomiendan monitorear constantemente la actividad relacionada con documentos oficiales como la CURP, el INE y otros medios de identificación para reducir riesgos de fraude.

Mantener actualizada la información asociada a las líneas telefónicas no solo ayuda a cumplir con los procesos establecidos por las autoridades, sino que también representa una medida preventiva para proteger la identidad digital y evitar inconvenientes derivados de registros incorrectos o desactualizados.