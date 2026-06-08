FIFA Fan Fest 2026 Monterrey: Fecha, horarios y sede para ver el Mundial 2026 completamente GRATIS

Mx - FIFA Fan Fest 2026 en Monterrey, horario, fecha y todos los detalles para ver el Mundial 2026 GRATIS

El FIFA Fan Fest 2026 en Monterrey seguramente será una locura, y esto debido al gran evento que las autoridades correspondientes están armando para vivir el Mundial 2026 de una manera regia. Así que sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿Cuándo es el FIFA Fan Fest 2026 en Monterrey?

El próximo 11 de junio de 2026 hasta el 19 de julio de 2026, se vivirá una fiesta futbolista con el FIFA Fan Fest 2026 Monterrey para dar inicio a la época del Mundial 2026. Y es que una de las ciudades más importantes del país se está preparando con miles de invitados de nivel internacional para vivir la inauguración del partido entre México y Sudáfrica como nunca antes.

¿Dónde será el FIFA Fan Fest 2026 Monterrey?

La sede oficial para vivir como nunca la fiesta del Mundial 2026 será el Parque Fundidora, recinto que es clave para el estado y claramente, para albergar el FIFA Fan Fest 2026 Monterrey.

Así que planea con tiempo tu llegada y más para que asistas con tiempo, pues se espera que este evento dure todo el día, por lo que toma tus precauciones para que no te agarre de sorpresa por la zona.

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¿A qué hora comienza el FIFA Fan Fest en Monterrey?

El próximo jueves 11 de junio se llevará a cabo este evento en el Parque Fundidora y se espera que la apertura comience a las 11AM. Toma en cuenta que habrá dos escenarios, pues Monterrey llevó a otro nivel su FIFA Fan Fest 2026 y habrá artistas acompañando los partidos que dan inicio al Mundial 2026.

Así que los horarios quedan de la siguiente manera:

11:00 hrs Apertura de puertas

13:00 hrs México vs. Sudáfrica

16:00 hrs Bzars

18:00 hrs Banda Old Chiles

20:00 hrs La Leyenda

20:00 hrs República de Corea vs. República Checa

23:00 hrs Cierre del FIFA Fan Fest 2026 en Monterrey

Sin embargo, si no quieres perderte en el intento, te dejamos la página oficial del FIFA Fan Fest 2026 en Monterrey para que cheques todos los detalles y actualizaciones de dicho evento deportivo.