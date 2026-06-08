Copa Mundial 2026: estos comercios y restaurantes podrían recibir sanciones de hasta 30 millones de pesos por transmitir los juegos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y miles de restaurantes, bares, hoteles y establecimientos comerciales en México ya se preparan para atraer clientes con la transmisión de los partidos. Sin embargo, especialistas en propiedad intelectual y derechos de transmisión han advertido que algunos negocios podrían enfrentar sanciones millonarias si utilizan la señal de los encuentros sin contar con las licencias correspondientes.

La FIFA mantiene estrictas reglas sobre el uso comercial de sus contenidos audiovisuales, marcas registradas y eventos oficiales. Por ello, los establecimientos que proyecten partidos para fines comerciales podrían necesitar permisos específicos dependiendo del tipo de transmisión y el uso que hagan de la misma.

¿Por qué algunos comercios podrían recibir multas durante el Mundial 2026?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) protege los derechos de transmisión de la Copa Mundial mediante contratos exclusivos con televisoras y plataformas autorizadas.

De acuerdo con las disposiciones internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor, la retransmisión pública de eventos deportivos con fines comerciales puede requerir autorizaciones adicionales cuando se realiza en establecimientos abiertos al público.

Los expertos señalan que el problema no radica en que un negocio tenga una televisión encendida, sino en utilizar el evento como un atractivo comercial sin cumplir con las condiciones establecidas por los titulares de los derechos.

Además, el uso no autorizado de logotipos oficiales, imágenes protegidas o publicidad vinculada al Mundial también puede derivar en procedimientos legales.

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¿De cuánto podrían ser las sanciones para restaurantes y bares?

Diversos especialistas en propiedad intelectual han explicado que las multas relacionadas con violaciones a derechos de autor y uso indebido de contenidos protegidos pueden alcanzar cifras millonarias dependiendo de la gravedad de la infracción.

En algunos casos, las sanciones económicas podrían acercarse a los 30 millones de pesos cuando se acreditan usos comerciales indebidos, daños patrimoniales o reincidencia.

Las cantidades exactas dependen de factores como:

El tamaño del establecimiento.

El beneficio económico obtenido.

El tipo de infracción detectada.

La existencia de antecedentes.

Las disposiciones legales aplicables en cada caso.

Por esta razón, organizaciones empresariales y cámaras de comercio han recomendado a los propietarios verificar previamente los requisitos legales antes de promocionar transmisiones públicas de los partidos.

¿Qué deben hacer los negocios para transmitir partidos del Mundial 2026?

Los especialistas recomiendan consultar directamente con las televisoras autorizadas, distribuidores de señales comerciales y proveedores de contenido para conocer las condiciones específicas de uso.

También es importante evitar el empleo de marcas oficiales de la FIFA en publicidad, promociones, carteles o campañas comerciales sin autorización expresa.

La FIFA suele reforzar la vigilancia sobre el uso de sus derechos durante cada Copa Mundial, especialmente en países sede. México, junto con Estados Unidos y Canadá, será anfitrión del torneo de 2026, lo que incrementará la atención sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con transmisiones y propiedad intelectual.

Para los negocios interesados en aprovechar la fiebre mundialista, la recomendación principal es informarse con anticipación y asegurarse de que la transmisión de los encuentros se realice conforme a los permisos y contratos correspondientes. De esta manera podrán atraer clientes durante el torneo sin exponerse a sanciones económicas que podrían representar un fuerte impacto para cualquier empresa.