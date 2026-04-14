Documentan primera “guerra civil” entre chimpancés: Así ocurrió en África, es un conflicto inédito, según científicos

Lo que parecía imposible en el mundo animal acaba de ser documentado por científicos, y es que un grupo de chimpancés que vivía en armonía terminó dividido y enfrentándose con violencia letal.

El caso ha sorprendido a la comunidad científica porque muestra un comportamiento muy similar a los conflictos humanos. Así que te contamos por qué todos están comparando esta situación con la película “Planeta de los Simios”.

¿Qué pasó con los chimpancés en África?

El hallazgo se registró en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, donde vive una de las comunidades de chimpancés más grandes del mundo, con alrededor de 200 individuos. Durante décadas, este grupo convivió de forma estable, pero todo comenzó a cambiar alrededor de 2015, cuando la comunidad empezó a fragmentarse en dos bandos: uno occidental y otro central.

Con el tiempo, la separación se volvió definitiva… y dio paso a enfrentamientos violentos entre ambos grupos.

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¿Cómo inició la “guerra civil” de los chimpancés?

A partir de 2018, los investigadores comenzaron a documentar ataques organizados entre los chimpancés, algo inusual dentro de un mismo grupo. Los enfrentamientos incluyeron agresiones letales contra antiguos compañeros, dejando decenas de muertes, entre ellas crías y machos adultos.

Lo más impactante es que estos chimpancés antes convivían, se acicalaban e incluso cooperaban entre sí, lo que hace aún más sorprendente el nivel de violencia alcanzado. Aunque no hay una sola causa, los científicos apuntan a varios factores:

Cambios en la jerarquía social

Muerte de machos clave que mantenían la cohesión del grupo

Competencia por alimento y reproducción

El tamaño inusualmente grande de la comunidad

Estos elementos provocaron una ruptura en las relaciones sociales, lo que eventualmente llevó al conflicto.

Mx - Primera "guerra civil" entre chimpancés en África Ampliar

¿Qué conclusiones han sacado los científicos sobre esta “guerra civil” entre chimpancés?

Más allá de lo impactante, este caso podría ayudar a entender mejor cómo surgen los conflictos humanos. Investigadores señalan que esta “guerra civil” ocurrió sin diferencias culturales, ideológicas o religiosas, lo que sugiere que la violencia puede surgir simplemente por la ruptura de vínculos sociales.