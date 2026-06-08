¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara en transporte público? La ruta más sencilla rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y es que Guadalajara es una de las sedes que ha acaparado la vista de millones de asistentes para poder vivir la fiesta deportiva. Por eso, si vas a asistir al Estadio Guadalajara, te dejamos la ruta más sencilla para llegar en transporte público.

¿Dónde está el Estadio Guadalajara?

Miles de personas asistirán al Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara. Así que lo más importante es saber que se encuentra en Zapopan, Jalisco, dentro de la zona poniente del Área Metropolitana de Guadalajara. La dirección oficial es Circuito JVC 2800, colonia El Bajío.

El estadio está relativamente alejado del centro de Guadalajara, por lo que especialistas y aficionados, recomiendan usar transporte público para evitar congestionamientos enormes en días de eventos masivos.

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¿Cuál es la forma más fácil de llegar al Estadio Guadalajara en transporte público?

La opción más práctica para llegar al Estadio Guadalajara es utilizar el sistema Mi Macro Periférico, considerando actualmente la ruta más rápida y económica para acercarse al recinto. Por lo que la estación más cercana es:

Estadio Chivas

Desde ahí, las personas deben caminar aproximadamente entre 10 y 20 minutos hacia el estadio dependiendo del flujo de gente y accesos habilitados. Además, existen varias rutas de camión que pasan cerca del recinto, entre ellas:

T01

T02

C138

A12

629

380

¿Cómo llegar desde el centro de Guadalajara?

Si vienes desde el centro tapatío, normalmente la ruta más sncilla es combinar:

Tren Ligero

Mi Macro Periférico

Muchos usuarios recomiendan:

Tomar la línea 1 o línea 3 del Tren Ligero

Hacer conexión con Mi Macro Periférico

Bajarse en estación Estadio Chivas

Caminar hacia el Estadio Guadalajara

En redes sociales y foros locales, aficionados aseguran que llegar al Estadio Akron puede complicarse muchísimo si se intenta entrar en automóvil justo antes del Mundial 2026. Toma tus precauciones y sigue la mejor ruta para ti y tu compañía.