Hoy No Circula 9 de junio: confirman qué autos no podrán circular este martes en calles de la CDMX y Edomex

Consulta las placas y hologramas afectados por el Hoy No Circula este martes. IA

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deben estar atentos a las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula para este martes 9 de junio de 2026. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) mantienen vigente el esquema regular con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si planeas salir a trabajar, estudiar o realizar algún trámite, es importante verificar si tu vehículo tiene permitido circular para evitar multas y sanciones económicas.

¿Qué autos no circulan este martes 9 de junio de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado color rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Las autoridades recomiendan consultar cualquier actualización durante el día, especialmente si se registra una contingencia ambiental que pudiera modificar las restricciones habituales.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones. Entre los vehículos que sí pueden circular normalmente se encuentran:

Autos con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades conducidas por personas con discapacidad con la documentación correspondiente.

Asimismo, algunos permisos especiales emitidos por las autoridades ambientales permiten circular bajo determinadas condiciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por Sedema y la CAMe.

Los vehículos con holograma 1 y 2 continúan sujetos al calendario semanal basado en el color del engomado y la terminación de las placas.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que ignoren las restricciones del programa pueden recibir sanciones económicas y la remisión de la unidad al depósito vehicular correspondiente.

Además del costo de la infracción, los propietarios deberán cubrir los gastos relacionados con el arrastre y resguardo del vehículo, por lo que las autoridades recomiendan verificar con anticipación si el automóvil puede circular.

Hasta la tarde de este lunes 8 de junio, la CAMe no ha informado sobre la activación de una contingencia ambiental extraordinaria para el martes 9 de junio, por lo que el programa opera bajo su esquema regular.

Por ello, si tu automóvil cuenta con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8 y holograma 1 o 2, deberás dejarlo en casa este martes para evitar multas y contratiempos durante tus traslados en la Ciudad de México y el Estado de México.