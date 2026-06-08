La alternativa a las inyecciones: AstraZeneca desarrolla una pastilla para perder peso

Una nueva competidora en la lucha contra la obesidad

La carrera por desarrollar tratamientos eficaces contra la obesidad acaba de sumar a un nuevo participante. AstraZeneca anunció resultados positivos de los ensayos clínicos de fase intermedia de elecoglipron, una pastilla oral diseñada para ayudar a personas con obesidad o sobrepeso a perder peso sin necesidad de inyecciones. Los datos fueron presentados durante las sesiones científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 2026 y han generado expectativa entre especialistas e inversionistas.

La noticia llega en un momento en el que medicamentos como Wegovy y Zepbound han transformado el tratamiento de la obesidad, demostrando que la pérdida de peso sostenida puede lograrse mediante terapias dirigidas a hormonas que regulan el apetito y el metabolismo. AstraZeneca busca ahora competir en ese mercado con una alternativa oral que podría resultar más cómoda para muchos pacientes.

Laboratorio / China News Service Ampliar

Los resultados del ensayo clínico

Los datos más recientes provienen del ensayo VISTA, un estudio de fase IIb realizado en adultos con obesidad o sobrepeso acompañados de otras condiciones de salud. Según los resultados, los participantes que recibieron la dosis más alta de elecoglipron lograron una reducción promedio de peso corporal del 11.8% después de 36 semanas de tratamiento. En contraste, el grupo placebo apenas registró cambios.

Además, cerca de nueve de cada diez participantes alcanzaron al menos un 5% de pérdida de peso durante el estudio, un indicador considerado clínicamente relevante por los especialistas. Los investigadores también observaron mejoras en parámetros metabólicos relacionados con el control de la glucosa.

Estos resultados llevaron a AstraZeneca a anunciar que el medicamento avanzará hacia ensayos clínicos de fase III, el paso previo a una eventual solicitud de aprobación regulatoria.

Pastillas para la obesidad / Trevor Williams Ampliar

La ventaja de una pastilla frente a las inyecciones

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es que elecoglipron se administra por vía oral. Actualmente, muchos de los tratamientos más efectivos para la obesidad requieren inyecciones semanales, algo que puede representar una barrera para algunos pacientes.

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Los expertos consideran que una pastilla diaria podría facilitar la adherencia al tratamiento y ampliar el acceso a este tipo de terapias. Además, los medicamentos orales suelen ser más fáciles de transportar y almacenar que las formulaciones inyectables.

Sin embargo, los investigadores advierten que todavía es pronto para determinar si la eficacia final del medicamento será comparable a la de los tratamientos líderes del mercado.

Efectos secundarios y desafíos

Como ocurre con otros medicamentos de la familia GLP-1, los efectos secundarios más frecuentes estuvieron relacionados con el sistema digestivo. Náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales fueron algunas de las reacciones reportadas durante los estudios. Aun así, la mayoría de los casos fueron catalogados como leves o moderados.

Los especialistas también señalan que será necesario evaluar los resultados a largo plazo para determinar la seguridad y efectividad sostenida del tratamiento.

Edificio de AstraZeneca / CFOTO Ampliar

Un mercado cada vez más competitivo

El interés de las farmacéuticas por la obesidad ha crecido de manera acelerada. Analistas estiman que el mercado global de medicamentos para perder peso podría superar los 100 mil millones de dólares en los próximos años. Empresas como Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche y ahora AstraZeneca buscan posicionarse en un sector que promete revolucionar el tratamiento de una de las enfermedades más extendidas del mundo.

Por ahora, elecoglipron aún no está disponible para el público. No obstante, sus resultados iniciales han sido suficientes para colocar a AstraZeneca entre los nombres que podrían definir el futuro de la medicina contra la obesidad.

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