Diputados reaccionan a acusación contra Rocha Moya; piden aclaraciones

Diversas reacciones se generaron durante la última sesión del actual periodo de sesiones en la Cámara de Diputados en torno a la acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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¿Qué pidió la oposición tras la acusación?

El primero en hablar del tema fue el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien exigió al Estado mexicano una explicación sobre la acusación de narcotráfico que le imputa la Fiscalía de Nueva York al gobernador de Sinaloa.

El legislador priista consideró que no hay una explicación oficial, entonces se confirmaría todo lo que se ha señalado contra el gobernador Rubén Rocha Moya quien debería solicitar licencia para enfrentar esa acusación tan grave.

“Y bueno, se confirma lo que dijo desde hace tiempo el PRI sobre la situación en Sinaloa. El crimen organizado se tiene que combatir en todo momento porque si no las consecuencias son estas, se debe combatir en todo tipo de expresiones. Lo primero que debe hacer el gobierno mexicano es salir a aclarar lo que está pasando, yo creo que el gobernador debería pedir licencia”. — Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI

Pero el que traía una sonrisa de oreja a oreja, es el vocero de los diputados del PAN, Federico Döring quien se dijo muy contento por dicho señalamiento contra el gobernador de Sinaloa.

Recordó que el gobierno de Estados Unidos ya había advertido que aquellos a los que se les quitaba la visa pronto perderían la libertad.

“Yo estoy encantado con la noticia, espero que los refundan en la cárcel muy pronto, es evidente que en México tienen impunidad total, es evidente que a la Presidenta le incomoda que se ejerza acción legal contra los narcos del bienestar y es evidente que la única esperanza real de justicia para meter a la cárcel a los que se meten a la cama del narco para ganar elecciones es la justicia estadounidense. Lo que se confirma es lo que les dijo el embajador Johnson en Sinaloa y lo que publicó el LA Times si es cierto que los que perdieron su visa próximamente perderían su libertad”. — Federico Döring, dipuados del PAN

¿Qué postura tiene Morena sobre el caso?

Y un poco más moderado, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, dijo que hasta ahora es solo una acusación no se ha comprobado nada contra el gobernador de Sinaloa pero habría que darle seguimiento al caso.

Señaló que en la justicia estadounidense el señalamiento de las fiscalías tiene un peso importante en los juicios.

“No hay juicios en estos momentos, hay imputaciones, acusaciones, por lo que yo he leído hace unos minutos, pues la Fiscalía ya tendría un caso, pero no hay nadie juzgado. Una vez que procede en los Estados Unidos un tema, en caso de resultar culpable se tendría que empezar por los elementos de carácter internacional para poder extraditar, si fuese el caso, a algunas de las personas imputadas”. — Hugo Eric Flores, diputado de Morena

¿Quién decidirá sobre una posible extradición?

En tanto el jefe de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que la cancillería mexicana turnó el caso del gobernador sinaloense a la FGR y será precisamente la Fiscalía General la que decida si hay elementos o no para la extradición de los imputados, incluido Rubén Rocha.

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