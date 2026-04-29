Rocha Moya niega acusaciones de EU por nexos con el Cártel de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya negó las imputaciones formuladas en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos en las que se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento judicial emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Rubén Rocha Moya: ¿Quién es el gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por Estados Unidos?

Rocha Moya publicó que las acusaciones carecen de veracidad y fundamento y aseguró que lo va a demostrar con toda contundencia.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. — Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

¿Qué dicen las autoridades de Estados Unidos?

El gobernador de Sinaloa acusó que los señalamientos no solo son en su contra sino también a la Cuarta Transformación y a sus liderazgos a través de una estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente a la soberanía nacional.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”. — Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

¿Quiénes más están señalados en el caso?

Además de acusar a Rubén Rocha Moya la acusación también es en contra de nueve funcionarios mexicanos más entre ellos Enrique Inzunza Cázares, Enrique Días Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito Millán.

Enrique Inzunza, senador morenista y exsecretario general de Sinaloa, quien forma parte de la lista de acusado por parte de Estados Unidos a través de su cuenta de X rechazó enfática y firmemente las imputaciones las cuales nombro falsas y dolosas.

Inzunza aseguró que el ataque tiene “intenciones muy claras” en contra de la Cuarta Transformación.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información