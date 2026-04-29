¿Dará la espalda Sheinbaum a Rocha Moya? El dilema de México ante las órdenes de captura de EU

El Gobierno de Estados Unidos acusó Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Carlos Loret de Mola el especialista en temas se seguridad Carlos Matienzo dijo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que detenerlos porque están en México, aunque no ve cómo cuando lo han respaldado, ante todo, lo que va a implicar una relación muy compleja con Estados Unidos, la relación bilateral más importante en medio de las negociaciones del T-MEC.

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🔴#ÚltimaHora | El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado en #EEUU por narcotráfico y delitos con armas, señalado de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.



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¿Qué implican las acusaciones contra Rocha Moya?

“Yo lo que creo es que la presidenta Claudia Sheinbaum va a defender a los suyos… a ese gobernador hoy acusado de narcopolítica le levantaron la mano después de que asesinaron a su rival político principal y mintió su fiscalía en el contexto del secuestro del Mayo Zambada. El gobierno de en ese momento de López Obrador y luego Claudia Sheinbaum lo han respaldado ante todo”. — Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad

¿Podrían enfrentar órdenes de aprehensión?

Matienzo comentó que la acusación formal que se hizo pública que ya existía, pero era confidencial por las características de la investigación implica que seguramente ya hay ordenes de aprehensión para los acusados que podrían enfrentar entre 40 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Esa noticia que estábamos esperando, que se insinuaba durante todos estos meses, pero tal vez no la esperábamos con estas dimensiones mayúsculas por los nombres que están ahí y las acusaciones que están ahí”. — Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad

El especialista en temas se seguridad señaló que el gobierno mexicano tradicionalmente no extraditaba gente por delitos que se cometían en México, “con qué cara van a decir que no cuando ellos han ya ni siquiera extraditado sino expulsado capos sin juicio previo en nuestro propio país como ofrenda a Donald Trump”.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️¿Quién se terminará yendo a Morena…? Una de López Obrador. ¿Quién se quedará como secretaria del Bienestar al frente de los programas sociales…? Una de López Obrador. Conversaremos de todo esto.



➡️Y, además, las declaraciones del… pic.twitter.com/UTKJrWojiF — W Radio México (@WRADIOMexico) April 29, 2026

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