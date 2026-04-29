CDMX tendrá 18 festivales futboleros durante el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización durante el Mundial de Fútbol de 18 “Festivales Futboleros CDMX”, que serán independientes a los Fan Fest, que está organizando la Federación Internacional de Fútbol.

Dichos festivales estarán en plazas públicas, centros deportivos de las 16 alcaldías y UTOPÍAS de la ciudad.

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¿Dónde se realizarán los festivales futboleros?

“Dieciocho grandes festivales de futbol, siete de ellos van a tener, los 39 días del mundial actividades allí, se van a pasar en las grandes pantallas todos los partidos de fútbol y en 11 sedes se van a presentar los momentos más importantes del Mundial”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Además, de las pantallas gigantes va a haber actividades culturales, recreativas y de gastronomía.

Presentamos los #FestivalesFutboleros que habrá en toda la Ciudad de México durante el #Mundial2026.



Estarán en 18 puntos estratégicos para que la ciudadanía viva de cerca la pasión futbolera con transmisión en vivo de los partidos en pantallas gigantes, actividades, talleres,… pic.twitter.com/NEEYnEgfBr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 29, 2026

¿Qué otras actividades habrá durante el Mundial?

Clara Brugada anunció que el Gobierno de la Ciudad también está organizando la “ola más grande del mundo”.

“Vendrá la ola más grande del mundo, porque somos la ciudad donde nació la ola y ahora la pelota vuelve a casa y la ola también”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Festivales Futboleros Ampliar

Esta actividad se va a llevar a cabo en la avenida Paseo de la Reforma el domingo 31 de mayo.

¿En qué alcaldías estarán las sedes?

Los lugares de los “festivales futboleros” son los siguientes:

Álvaro Obregón, parque La Bombilla

Azcapotzalco, deportivo Tezozomoc

Gustavo A. Madero, Campos Revolución

Benito Juárez, parque de las Américas

Coyoacán, parque de La Consolación

Cuajimalpa, deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtemoc, plaza Garibaldi

Iztacalco, deportivo Leandro Valle

Iztapalapa, UTOPÍA Meyehualco

Iztapalapa, Central de Abasto

Magdalena Contreras en la Unidad Independencia

Miguel Hidalgo, parque Cri-Cri

Milpa Alta, deportivo San Francisco, Tecoxpa

Tlalpan, deportivo Vivanco

Tlahuac, bosque de Tlahuac

Venustiano Carranza, UTOPÍA Eduardo Molina

Xochimilco, deportivo Xochimilco.

En Vivo | Acompáñame a la presentación de los festivales futboleros. https://t.co/HUPiPa9EdL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 29, 2026

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