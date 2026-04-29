CDMX tendrá 18 festivales futboleros durante el Mundial 2026
La Ciudad de México realizará 18 eventos con pantallas y actividades; los festivales futboleros serán independientes de los Fan Fest oficiales.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización durante el Mundial de Fútbol de 18 “Festivales Futboleros CDMX”, que serán independientes a los Fan Fest, que está organizando la Federación Internacional de Fútbol.
Dichos festivales estarán en plazas públicas, centros deportivos de las 16 alcaldías y UTOPÍAS de la ciudad.
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¿Dónde se realizarán los festivales futboleros?
“Dieciocho grandes festivales de futbol, siete de ellos van a tener, los 39 días del mundial actividades allí, se van a pasar en las grandes pantallas todos los partidos de fútbol y en 11 sedes se van a presentar los momentos más importantes del Mundial”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX
Además, de las pantallas gigantes va a haber actividades culturales, recreativas y de gastronomía.
¿Qué otras actividades habrá durante el Mundial?
Clara Brugada anunció que el Gobierno de la Ciudad también está organizando la “ola más grande del mundo”.
“Vendrá la ola más grande del mundo, porque somos la ciudad donde nació la ola y ahora la pelota vuelve a casa y la ola también”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX
Esta actividad se va a llevar a cabo en la avenida Paseo de la Reforma el domingo 31 de mayo.
¿En qué alcaldías estarán las sedes?
Los lugares de los “festivales futboleros” son los siguientes:
- Álvaro Obregón, parque La Bombilla
- Azcapotzalco, deportivo Tezozomoc
- Gustavo A. Madero, Campos Revolución
- Benito Juárez, parque de las Américas
- Coyoacán, parque de La Consolación
- Cuajimalpa, deportivo San Mateo Atenco
- Cuauhtemoc, plaza Garibaldi
- Iztacalco, deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa, UTOPÍA Meyehualco
- Iztapalapa, Central de Abasto
- Magdalena Contreras en la Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo, parque Cri-Cri
- Milpa Alta, deportivo San Francisco, Tecoxpa
- Tlalpan, deportivo Vivanco
- Tlahuac, bosque de Tlahuac
- Venustiano Carranza, UTOPÍA Eduardo Molina
- Xochimilco, deportivo Xochimilco.