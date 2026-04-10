Fan Fest del Mundial 2026: todos los partidos se proyectarán gratis en México

La representante de México para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, confirmó que los Fan Fest que se instalarán durante la Copa del Mundo transmitirán de forma gratuita todos los partidos del torneo, permitiendo que los aficionados vivan la experiencia mundialista sin necesidad de pagar entrada.

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Sedes confirmadas para los Fan Fest en México

De acuerdo con la información oficial, estos espacios estarán ubicados en tres sedes principales del país: el Zócalo de la Ciudad de México, el Parque Fundidora en Monterrey y la Plaza Liberación en Guadalajara. En cada una de estas ubicaciones se instalarán pantallas gigantes y zonas de convivencia para que los asistentes puedan disfrutar de cada encuentro del Mundial 2026 en un ambiente abierto al público.

📺🔴Atención CDMX; Pantalla de 510m2 para los 104 Partidos del Mundial en elZócalo de la Ciudad. 📺🔴



El FIFA Fan Fest, se realizará en el Zócalo de CDMX como un espacio gratuito con previo registro nada más.



Aquí se instalará una pantalla gigante de más de 500 m², donde se… pic.twitter.com/COP6SNLHgU — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 6, 2026

Fan Fest de la CDMX será un espacio familiar

En el caso del Fan Fest de la Ciudad de México, se ha confirmado que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes durante la celebración del torneo.

FIFA Fan Fest en México / Jam Media Ampliar

El objetivo de este proyecto es acercar la Copa del Mundo a la mayor cantidad de personas posible, convirtiendo los Fan Fest en puntos de reunión masivos donde se combine la transmisión de los partidos con actividades culturales, recreativas y de convivencia familiar.

Además, las autoridades han señalado que la intención es ofrecer una experiencia accesible para todos los aficionados, reforzando el carácter social del evento y permitiendo que millones de personas puedan seguir el torneo sin importar si cuentan o no con boletos para los estadios.

Con esta iniciativa, México busca consolidar los Fan Fest como una de las principales atracciones durante el Mundial 2026, llevando la emoción del fútbol a las calles de las tres ciudades sede del país.