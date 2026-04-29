Afectaciones en Línea 2 del Metro: Nativitas y Portales cierran “hasta nuevo aviso”

Se recomienda a los pasajeros tomar previsiones en los traslados y mantenerse atentos a la información oficial

Debido a los trabajos de remodelación en el marco del Mundial 2026, a partir de las 11 de la noche de este jueves 30, las estaciones Nativitas y Portales de la Línea 2 del metro cerrarán hasta nuevo aviso, por lo que no se permitirá en ascenso ni descenso de pasajeros en estas paradas.

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¿Qué estaciones estarán cerradas en la Línea 2?

En un comunicado, la institución informó también que el viernes 1, 2 y 3 de mayo, la misma Línea 2 va a funcionar solo en dos circuitos:

El primero que irá de la estación Taxqueña a Xola y viceversa.

El segundo, de Cuatro Caminos a Pino Suárez y viceversa.

Además, se va a modificar el horario de esta Línea los siguientes días:

El viernes 1 de mayo: de 7:00 a 24 horas

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24 horas

Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24 horas.

Debido a labores de rehabilitación en la Línea 2, las estaciones Portales y Nativitas permanecerán cerradas a partir de mañana, 30 de abril, desde las 22:00 horas y hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso de usuarios.



Planifica tu viaje con antelación,… pic.twitter.com/DYu7JTqbQF — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

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¿Cómo operará el servicio durante los trabajos?

En un comunicado, la dependencia informó que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto seguirán cerradas los fines de semana, sin el paso de trenes.

Para el desplazamiento de los pasajeros, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) va a apoyar a los usuarios.

Continúan los trabajos dentro de la Línea 2 del metro Ampliar

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¿Qué recomiendan las autoridades a los usuarios?

Ante estos inconvenientes, la dirección del Metro pidió la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio por las obras de rehabilitación que se realizan en el marco del Mundial de futbol.

Recomendó a los pasajeros tomar previsiones en los traslados y mantenerse atentos a la información oficial sobre el avance de las obras.

Y Precisó que estas obras “perdurarán más allá del Mundial de Futbol”

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