Proponen ampliar horario del Metro de la CDMX por Mundial 2026

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, propuso ampliar el horario del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta las 2 de la mañana, como medida para fortalecer la movilidad nocturna y apoyar a quienes trabajan en horarios extendidos.

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¿Qué contempla la ampliación del horario del Metro?

La dirigente capitalina del PAN, Luisa Gutiérrez, explicó que la propuesta contempla operar principalmente en las líneas 1, 2 y 3 durante el periodo del Mundial, y mantener el horario ampliado de forma permanente los viernes y sábados, con una frecuencia ajustada a la demanda.

“El objetivo es que tanto turistas como capitalinos puedan desplazarse de forma económica, segura y rápida, sin afectar la dinámica de la ciudad”. — Luisa Gutiérrez, dirigente capitalina del PAN

Con un horario extendido del Metro, miles de capitalinos que trabajan en horarios nocturnos y jóvenes que hacen vida nocturna los fines de semana podrían regresar más seguros a casa y sin gastar de más en taxis o aplicaciones.#ElPanPropone✅ Metro abierto hasta las 2:00 AM en… pic.twitter.com/3x5TTXvRu5 — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) April 27, 2026

¿Qué inversión se plantea para el sistema?

La panista recordó que esta propuesta ya había sido planteada anteriormente por el diputado local Andrés Sánchez Miranda, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad en fines de semana.

El PAN CDMX también planteó analizar la adquisición de 20 nuevos trenes para reforzar la operación del sistema, con una inversión estimada de 7 mil millones de pesos. Estos equipos se distribuirían estratégicamente en las líneas con mayor demanda.

PAN proponen ampliar horario del Metro de la CDMX Ampliar

¿Cómo impactará el Mundial en la demanda del Metro?

De acuerdo con el partido, la llegada de aproximadamente 1.8 millones de turistas por el Mundial podría incrementar hasta 60 por ciento la demanda del Metro, lo que hace necesario aumentar la frecuencia del servicio y reducir los tiempos de espera.

Acción Nacional local afirmó que la propuesta busca evitar afectaciones en la vida cotidiana de los capitalinos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante el crecimiento de la ciudad y la afluencia de visitantes.

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