Sheinbaum y gasolineros acuerdan bajar el precio del diésel a 27 pesos

Como un “gran acuerdo”, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum que a partir de la siguiente semana, el precio del diésel bajará hasta los 27 pesos, de manera gradual.

¿Cómo se logró reducir el costo del combustible?

Tras reunirse con gasolineros del país, indicó que hubo disposición de distintas partes para apoyar la economía de las familias.

“Que hemos llegado a un gran acuerdo, el precio del diésel va a llegar a 27 pesos y eso es a partir de la próxima semana, que poco a poco se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos. Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones, nos ayudaron las empresas de vales para bajar las comisiones de los vales y así todos juntos caminamos por México”.

¿A partir de cuándo se verá reflejada la baja en las gasolineras?

Enrique Felix Robelo, presiente de Onexpo Nacional, recordó que aún los gasolineros deben terminar con el inventario de combustible por lo que la reducción se acordó gradual y a partir del 1 de mayo.

“27 pesos para la próxima semana en un apoyo del sector gasolinero y las instituciones de gobierno para poder lograr esto… ellos van a hacer sus ajustes, ya ven que tienen los mecanismos del IEPS, yo creo que a través de la Secretaría de Hacienda van a aplicar estos estímulos fiscales, van a echar mano de esto y nosotros como sector estamos trabajando en estas mesas de negociación y estar acorde con la política económica y social que tiene el gobierno de México, hay que recordar que las estaciones de servicio tienen inventario con precios todavía de esta semana”.

Se prevé que la Jefa del Ejecutivo Federal brinde más detalles en la mañanera de este miércoles.

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