Profeco logra que el 75% de las gasolineras bajen el precio del diésel tras operativos

Al afirmar que continúan los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 75.7% de las gasolineras verificadas ajustaron el precio del diésel, tras las visitas de inspección anunciadas hace dos semanas.

¿Cuál fue el resultado de los operativos de vigilancia en las estaciones de servicio?

A través de un comunicado, la dependencia dirigida por Iván Escalante detalló que, del 13 al 24 de abril, se verificaron 107 estaciones en todo el país.

Como resultado, 81 gasolineras ajustaron sus costos para alinearse al precio máximo acordado entre el gobierno y el sector: 28 pesos el litro de diésel y 24 pesos el litro de Magna.

Sin embargo, en 18 casos donde no se respetaron los parámetros, se colocaron lonas con la advertencia: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, como medida de protección al consumidor.

¿Qué medidas adicionales implementará el gobierno para estabilizar el precio del diésel?

El Gobierno de México señaló que mantendrá las siguientes acciones para beneficiar la economía de las familias y transportistas:

Estímulos al IEPS: Se mantendrá la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Se mantendrá la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Reducción de comisiones: Trabajo conjunto para bajar los costos por pagos con tarjetas, vales y medios electrónicos.

Trabajo conjunto para bajar los costos por pagos con tarjetas, vales y medios electrónicos. Logística y seguridad: Refuerzo de las cadenas de suministro y agilización de trámites administrativos para el sector.

Tras reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, los empresarios gasolineros refrendaron su compromiso de apoyar estas medidas e incrementar el número de estaciones que participan en este esfuerzo nacional por mantener precios justos en los combustibles.

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