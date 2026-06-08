Sismo en Cancún llegó de Cuba con 6.1 de intensidad, autoridades descartan alerta de tsunami

Este lunes un sismo de magnitud 6.1 sorprendió a los habitantes de Cancún en Quintana Roo por ser un fenómeno pocas veces registrado o recordado en la memoria de quienes viven en este destino turístico.

De acuerdo a datos preliminares, la magnitud del sismo fue de 6.1, con epicentro en el occidente de Cuba, a 104 kilómetros de la costa de Quintana Roo.

Aunque imperceptible para la mayoría de los cancunenses y los cerca de medio millón de turistas, quienes sí sintieron el temblor comentaron que la duración fue de solo 15 segundos.

Temblor fue perceptible en algunas zonas del norte de Cancún

Sólo en algunas partes del norte de la ciudad fue perceptible, entre ellos en la avenida Bonampak y en el fraccionamiento Tabachines, donde hay edificios de hasta cuatro pisos de altura y planta baja.

La gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama, pidió calma a la población, y a través de sus redes sociales aseguró que después del sismo no recibió reporte de “daños ni afectaciones”.

🚨 Tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Cuba, autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami para las costas de #QuintanaRoo.



✅ Al momento no se reportan afectaciones en el estado. Los protocolos de verificación y monitoreo continúan activos como medida preventiva… pic.twitter.com/hHtT0a3IpP — Mara Lezama (@MaraLezama) June 8, 2026

Autoridades descartan riesgo de tsunami tras el sismo

Aunque recomendó a los cancunenses revisar sus casas y hogares, ahora que lleguen en la noche, y revisen sino no hubo una afectación; de ser así, la reporten al 911 para evitar algún riego.

Asimismo, descartó cualquier posibilidad de tsunami en las costas quintanarroenses, tras el sismo.

El sismo Cancún generó comentarios entre habitantes de diversas zonas de la ciudad, especialmente en edificios donde el movimiento pudo percibirse con mayor claridad. Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo tras el sismo Cancún y reiteran que no existen reportes de afectaciones mayores.

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