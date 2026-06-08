Inauguración del Mundial será buena, sin caer en provocaciones: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum auguró que el próximo jueves la inauguración de la Copa Mundial de Futbol se desarrollará en tranquilidad. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La INAUGURACIÓN MUNDIAL del próximo jueves se desarrollará con normalidad pese a las manifestaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos en el centro del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional reiteró no habrá represión.

“Pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer y vamos a buscar eh los mejores esquemas para garantizar eh tranquilidad y eh y y se va a desarrollar bien la inauguración, no hay ningún problema. Es decir, a pesar de estas manifestaciones que se están anunciando ya desde ahora se garantiza Vamos a esperar, vamos a esperar y va a haber buena inauguración también y está garantizado y también que no va a haber represión. Todo al mismo tiempo, así somos nosotros”.

Gobierno garantiza tranquilidad durante la Copa del Mundo

Al insistir que no es algo del magisterio, enfatizó que hay quienes buscan la provocación con las manifestaciones y plantones.

“Hay hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros, eso es lo que están buscando. Pues eso no lo van a tener. Y también vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien en paz y tranquilo. Entonces vamos a esperar estos días para ver eh pues las resoluciones”.

Por cierto que minimizó las inconformidades por obras como el mejoramiento en el Metro o por el jardín elevado en el centro de la capital.

“Y también mucha eh mucha crítica no legítima, digamos, de esta avalancha de de campañas, porque no es crítica es campaña y se han desatado mucho contra la jefa de Gobierno y nosotros nosotros respaldamos a Clara, está haciendo un extraordinario trabajo al frente de la Ciudad de México, la respaldamos el trabajo que está haciendo y estamos ayudando en todo lo que se necesita y a las personas que vienen al centro pues que en efecto se ven afectadas y los comerciantes también del centro que se ven afectados por las vallas. Eh es algo que tenemos que hacer eh pues para evitar cualquier confrontación”.

Prevén asistencia de representantes internacionales al evento

Por cierto que indicó que serán pocos los jefes de Estado que lleguen a México para la inauguración de la Copa del Mundo, pero confirmó que ella estará presente en el FanFest que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino.

“Sí. Por lo pronto sí. ¿Ya se tiene confirmada la presencia de algunos jefes de Estado a esta inauguración del jueves? Sí, van a venir pocos jefes de Estado eh a la inauguración. Eh, varios iban a venir y por razones de sus países decidieron no venir. Por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, que era como el obvio que iba a venir, decidió no venir por situaciones en su país. Entonces están enviando representaciones. Se prevé la visita del rey de España. ¿Sí se tiene confirmada la Sí, a Jalisco. Por lo pronto sí se tiene confirmada. ¿No se reunirá usted con Estamos viendo para ver si nos reunimos”.

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Previamente la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno ha mantenido el diálogo con el sector docente a través de mesas de trabajo y reiteró el llamado a que toda manifestación pública se realice con respeto a los demás.

“La secretaría de gobernación reitera esta plena disposición para continuar trabajando con las maestras y los maestros de todos los estados y en atención a estas demandas de justicia, y para seguir construyendo los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente, y que se ha hecho en los últimos años, a partir de 2018. Asimismo, estamos haciendo un llamado respetuoso para que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos, respeto al a, y consideraciones hacia los derechos de los terceros”.

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En tanto el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó los avances logrados tras la reforma educativa impulsada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que el salario de los docentes pasó de 6 mil 709 pesos en el sexenio de Vicente Fox a una proyección de 20 mil 351 pesos para septiembre de este año.

Dijo que el gobierno federal incluyó a los maestros en el diálogo para definir la reforma y destacó que en el balance se cuentan 51 reuniones con el magisterio nacional. Y la propuesta ahora es seguir con la dinámica de trabajo actual.

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