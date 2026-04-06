¿Gasolina cara? Sheinbaum pide a mexicanos elegir estaciones con “precio justo”

Continúan los precios de la Gasolina en 23 pesos en expendios de la ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no hay justificación para que continúen los aumentos en el precio gasolina y diésel por lo que endureció su postura y la Profeco intensificará operativos.

¿Por qué no deben subir los precios de la gasolina?

En la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo llamó a los gasolineros del país para que “no se pasen de lanza” ante subsidios a combustibles, y advirtió que no se tolerarán abusos por parte de concesionarios, en un contexto internacional marcado por el alza en el precio del petróleo derivado de tensiones en Medio Oriente.

“Es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas, y no puede ser que los gasolineros, pues, se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén, pues, aumentando el precio cuando se está apoyando. Entonces también a los consumidores de gasolina, de diésel, pues también que escojan las mejores gasolineras, donde hay un precio justo y no un precio por encima de lo que hemos estado acordando. Hay amonestación”. —

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¿Qué medidas aplica el gobierno para contener precios?

Y es que explicó que el gobierno federal implementó medidas fiscales para evitar que el encarecimiento internacional por el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, impacte directamente en los consumidores mexicanos.

“El precio mexicano aumenta, redujimos o compensamos disminuyendo los impuestos del IEPS en la gasolina para que no aumente el precio de la gasolina y el diésel, no tienen razón los gasolineros de aumentarla, ninguna, en una semana, lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de 5 mil millones de pesos, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar que se está dando el apoyo”. —

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¿Habrá sanciones para gasolineras?

Incluso enfatizó podría haber amonestaciones contra quien no mantenga el precio de la gasolina magna en un máximo de 24 pesos y el diésel en 28.28 pesos.

También a los consumidores de gasolina, de diésel, pues también que escojan las mejores gasolineras, donde hay un precio justo y no un precio por encima de lo que hemos estado acordando.

-¿Hay amonestaciones a estos gasolineros? ¿Hay alguna sanción que pueda?

-Sí puede haber sanciones por parte de Profeco, pero por lo pronto, pues, como hicimos al principio, una lona que diga, pues aquí está muy alto el precio de la gasolina”.

Respecto a la amenaza de su homólogo estadounidense, Donald Trump de que Irán podría vivir un infierno si no abre el estrecho de Ormuz, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que México mantiene su postura de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales; sin embargo, reconoció que los efectos económicos ya son visibles.

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