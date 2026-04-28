Pagar gasolina con tarjeta o vales representa ahorro sustancial al consumidor y estabilidad en precios: CNBV

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo que la iniciativa de cero comisiones que inicia el viernes 1 de mayo, busca generar un ahorro, estabilidad en precios y fomentar pagos digitales. / thianchai sitthikongsak

Luego del anuncio de cero comisión en el consumo de gasolinas y diésel con uso de tarjeta de crédito, débito o vales, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza, afirmó que la iniciativa busca un ahorro sustancial principalmente para los consumidores, así como la estabilidad de los precios.

La revolución digital: Más allá del efectivo



La #Digitalización es un motor que está transformando la estabilidad de precios y la transparencia en México: "Estamos impulsando un acuerdo importante para que se vea reflejado en la economía del país, tanto en las personas como en… pic.twitter.com/gK3bhabOzq — W Radio México (@WRADIOMexico) April 28, 2026

Impulso a pagos digitales y reducción de costos

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el presidente de la CNBV resaltó que este esfuerzo impulsado por el gobierno federal, cuenta con el apoyo de las instituciones de banca múltiple de todos los participantes del sistema financiero que emiten medios de disposición distintos al efectivo, como las emisoras de vales, todos están participando en esta importante reducción de costos transaccionales para facilitar pagos digitales en los servicios de gasolineras.

Refirió que la importancia de este anuncio radica en que

Permite mantener e incluso reducir los costos de los combustibles e incentiva la aceptación de pagos digitales, como un apoyo que se traduce directamente a la economía mexicana”. —

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Impacto en precios y economía mexicana

Con la cuota de intercambio a cero, que es un beneficio que impacta directamente en los costos de operación de los gasolineros, lo que se busca es que este se vea reflejado en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas, por lo que aseguró “hay traslación del beneficio a la economía mexicana en general”.

La idea, dijo “es que el ahorro se refleje en el bolsillo de los mexicanos, no hay que olvidar que los cobros si bien directamente no se ven al momento que pagas con la tarjeta. Sí está implícito”

Es decir “Que se vea reflejado en la estabilidad en los precios y reducir la fricción en los pagos, es decir la digitalización con menores costos mayor trazabilidad y transparencia”.

Aseguró que “son esfuerzos para proteger y fomentar la estabilidad económica”.

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Respecto al golpe de las gasolinas en la inflación, dijo, se está trabajando de la mano del sector financiero, bajo la conducción de Hacienda, pero en coordinación con el Banco de México y la Agencia de Transformación Digital para que estas decisiones permeen en la mayor parte de las transacciones financieras. Por lo que acciones como la anunciada ayer, dijo, no será única.

Finalmente, recordó que, en esta iniciativa, anunciada desde la convención de la CNVB por la presidenta Sheinbaum participan todos los emisores de tarjetas de débito y crédito, así como las valeras, asociadas a la Ceval como aquellas que no lo están pero que decidieron hacer eco de la convocatoria.

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