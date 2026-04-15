Gasolineras que elevan precios son exhibidas por Profeco con lonas que alertan a los consumidores

Profeco exhibe con lonas a gasolinerías que expenden diesel hasta en 31.99 pesos por litro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició la colocación de lonas en gasolineras que rebasan los precios establecidos como parte de la estrategia nacional para estabilizar el costo de los combustibles.

Operativo y advertencias a consumidores

Con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, las mantas buscan advertir a los consumidores sobre estaciones de servicio con precios elevados, para que puedan optar por opciones más económicas.

Durante el primer día del operativo, encabezado por el procurador Iván Escalante Ruiz, se visitaron 15 gasolineras de manera simultánea en distintas regiones del país, de las cuales 10 fueron señaladas por vender por encima de los montos acordados.

Entre los casos destacados, se colocaron lonas en una estación de servicio de Repsol en Amecameca, Estado de México, donde el diésel se ofrecía en 31.99 pesos por litro, y en una gasolinera Mobil en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con gasolina regular en 24.39 pesos.

También se detectaron precios elevados en estaciones de Oxxo Gas en Aguascalientes, Toluca, Moroleón y Mineral de la Reforma, donde el litro de gasolina regular alcanzó los 24.99 pesos. En tanto, en Temixco, Morelos, una estación Mobil vendía el combustible en 24.29 pesos, mismo precio observado en una Gulf en Puebla.

Profeco ya colocó las primeras lonas a gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios ⛽



Se visitaron 15 estaciones y en 10 se detectaron abusos:



❌7 por vender gasolina regular arriba de $24.00

❌3 por precios excesivos en diésel



Seguimos vigilando para garantizar… pic.twitter.com/8T98imuaeu — Profeco (@Profeco) April 15, 2026

Precios límite y verificación nacional

En el caso del diésel, se colocaron mantas en una Oxxo Gas en Aguascalientes con precio de 29.49 pesos por litro, así como en una BP en Puebla, donde se encontró en 29.99 pesos.

Por otro lado, la Profeco informó que en estaciones de G500 en Tabasco, Red Energy en Veracruz, BP en Querétaro y Oxxo Gas en Yucatán no se colocaron lonas, al respetar los precios fijados en el acuerdo.

El organismo indicó que estas acciones se realizan en casi todo el país —con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta— con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La meta precisó, es que el precio de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro y que el diésel se acerque a los 28 pesos.

Finalmente, la Profeco puso a disposición de la ciudadanía un mapa virtual para consultar los precios por estación de servicio, así como sus canales de atención para recibir denuncias y brindar asesoría a las y los consumidores.

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