Secretaría de Gobernación frena intento de privatizar Playa Las Cocinas en Punta Mita, Nayarit

La Secretaría de Gobernación intervino en el conflicto por el acceso a la Playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, en medio de protestas de habitantes contra un desarrollo turístico en la zona.

¿Qué acciones está tomando el Gobierno Federal ante el conflicto en Punta Mita?

A través de un comunicado, la dependencia informó que mantiene diálogo con la comunidad, autoridades estatales, instancias ambientales y la empresa responsable del proyecto, con el objetivo de garantizar el acceso público a la playa, como lo establece la ley.

Gobernación subrayó que ninguna obra puede limitar el acceso a las playas, al tratarse de un derecho público dentro de la zona federal marítimo terrestre.

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¿Quiénes participan en la revisión técnica del proyecto turístico?

En las mesas de diálogo también participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que efectuarán revisiones técnicas y ambientales para verificar el cumplimiento de la normativa.

Cabe recordar que este conflicto se detonó por inconformidades de pobladores ante posibles restricciones y el impacto del proyecto en una de las zonas más exclusivas del país.

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