Playas gratis en Tulum: Estos son los accesos liberados para todo el público

Luego de meses de una grave crisis de turismo e ingresos, se abrieron accesos gratis a las playas de Tulum, un destino que busca recuperar su brillo tras sufrir pérdidas económicas ser etiquetada como poco “amigable” en redes sociales.

Si te interesa viajar a Tulum, aquí te decimos cuántos, cuáles y a partir de cuándo se liberan los accesos gratuitos para que puedas disfrutar sin restricciones de las playas de arena blanca de esta zona del Caribe Mexicano.

La zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, se encuentra dentro del Parque Nacional del Jaguar.

¿Cuántos accesos gratis están abiertos hacia las playas de Tulum?

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunciaron la apertura del acceso tradicional para entrar a las playas públicas en Tulum por el camino que lleva a las ruinas arqueológicas “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

A partir de este jueves 13 de noviembre de 2025, el acceso será gratis a las cinco playas dentro del Parque del Jaguar:

El Faro

Playa Santa Fe

Playa pescadores

Playa Maya

Playa Mangle

Adicionalmente, se anunció la liberación de dos accesos públicos en la zona hotelera para garantizar el acceso libre y gratuito a la “Playa del Pueblo” y “Playa Conchitas”.

La zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, se encuentra dentro del Parque Nacional del Jaguar.

¿Por qué limitó el Ejército el acceso a las playas de Tulum?

La Secretaría de la Defensa Nacional tomó el control de los accesos a las playas desde diciembre de 2024, meses después que comenzó a administrar el Parque Nacional del Jaguar y el Parque Nacional de Tulum.

A partir de ese momento se cerró el acceso libre y gratuito a las playas, estableciendo las siguientes tarifas:

105 pesos para residentes de Quintana Roo

para 255 pesos para turistas nacionales

para 415 pesos para turistas extranjeros

Los cobros causaron descontento y diversas manifestaciones en Tulum, que derivó en una caída del turismo nacional e internacional.

¿Qué dijo Diego Castañon, alcalde de Tulum, de la reapertura de playas?

El alcalde de Tulum, Diego Castañón, acompañó a la secretaria de Turismo federal y a la gobernadora de Quintana Roo al recorrido de los nuevos accesos, y celebró a través de sus redes sociales la recuperación del acceso libre a las playas públicas.

“Las y los tulumnenses recuperamos el acceso libre a nuestras playas públicas dentro del Parque Jaguar. Un Tulum más justo y para todos”. — Diego Castañón, alcalde de Tulum.

A principios de octubre, el funcionario fue duramente criticado luego que anunció un acuerdo con empresarios para dar acceso libre a las playas a través de sus establecimientos.

El alcalde de Tulum, Diego Castañón, propuso tener playas libres con algunas condiciones o restricciones para los turistas.

Sin embargo, el ingreso estaba condicionado, pues no se podría ingresar agua, comida o sombrillas, para obligar a los visitantes a consumir en los establecimientos, lo que le valió numerosas burlas y críticas señalando que esas restricciones estaban lejos de representar un acceso gratuito a pobladores y visitantes nacionales y extranjeros.

