El Festival del Viento 2026 regresa a la Riviera Nayarit para dominar las olas y el cielo

La Bahía de Banderas se prepara para recibir uno de los espectáculos visuales más impresionantes del año. Del 15 al 18 de mayo de 2026, la localidad de Bucerías, en la Riviera Nayarit, será la sede oficial del Festival del Viento 2026. Este evento, que ya es un referente en el calendario internacional del kiteboarding, aprovecha las corrientes de aire térmicas de la región para reunir a los mejores atletas del mundo en una celebración que mezcla la adrenalina deportiva con el estilo de vida costero.

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¿Qué disciplinas veremos en acción y cómo funcionan?

El corazón del festival reside en la diversidad de sus competencias, las cuales están diseñadas para poner a prueba tanto la fuerza física como la precisión técnica de los participantes. Para entender lo que sucede en el agua, es necesario desglosar las categorías principales:

Freestyle: Es la expresión máxima de la creatividad. Los competidores realizan maniobras en el aire, rotaciones y trucos complejos usando la fuerza de la cometa para impulsarse.

Es la expresión máxima de la creatividad. Los competidores realizan maniobras en el aire, rotaciones y trucos complejos usando la fuerza de la cometa para impulsarse. Big Air: Aquí el objetivo es la altura. Los jueces califican quién logra elevarse más metros sobre el nivel del mar y quién se mantiene más tiempo suspendido, ofreciendo fotos espectaculares.

Aquí el objetivo es la altura. Los jueces califican quién logra elevarse más metros sobre el nivel del mar y quién se mantiene más tiempo suspendido, ofreciendo fotos espectaculares. Downwind: Una travesía a favor del viento que pone a prueba la resistencia. Es una de las pruebas más concurridas y permite ver a cientos de cometas navegando simultáneamente por la costa.

Una travesía a favor del viento que pone a prueba la resistencia. Es una de las pruebas más concurridas y permite ver a cientos de cometas navegando simultáneamente por la costa. Slalom: Una carrera de velocidad pura. Los deportistas deben sortear boyas y obstáculos en un circuito cerrado, donde la agilidad en los giros determina al ganador.

Una carrera de velocidad pura. Los deportistas deben sortear boyas y obstáculos en un circuito cerrado, donde la agilidad en los giros determina al ganador. Regata de Foil: Representa la vanguardia tecnológica. Gracias a una aleta especializada bajo la tabla (el foil), los competidores “vuelan” sobre la superficie del agua con un roce mínimo, alcanzando velocidades increíbles incluso con vientos ligeros.

¿Por qué Nayarit es el escenario perfecto para este evento?

La elección de Bucerías no es casualidad. Durante el mes de mayo, la zona presenta condiciones climáticas privilegiadas con una brisa constante que garantiza que las cometas puedan mantenerse en el aire durante toda la jornada. Esto significa que la acción no se detiene ya que el festival está diseñado como una experiencia integral donde se puede disfrutar de gastronomía local, música en vivo y exhibiciones que acercan este deporte a quienes nunca han tocado una tabla.

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¿Cómo se puede participar?

A diferencia de otros torneos cerrados, el Festival del Viento mantiene un espíritu comunitario. El acceso a la zona de playa para observar las competencias es abierto al público, lo que lo convierte en un plan ideal para familias y turistas que buscan algo más que solo descansar bajo el sol. Es una oportunidad única para aprender sobre la cultura del viento y ver de cerca equipos de última generación que definen el futuro de los deportes acuáticos.