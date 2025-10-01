Diputados aprueban ley que garantiza el acceso a playas y áreas naturales

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará el acceso gratuito a áreas naturales protegidas( Getty Images )

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 465 votos en lo general, pero en lo particular con 470 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones una iniciativa que garantiza el acceso a playas libre, gratuito, permanente e irrestricto en el país y a las Áreas Naturales Protegidas.

Se trata de otra propuesta del diputado Ricardo Monreal que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que fue votada casi por unanimidad en lo particular, pues el único diputado que votó en contra “por error”, fue un legislador de MC.

¿Qué implica la reforma para el acceso a playas?

La iniciativa que fue turnada al Senado para seguir su proceso legislativo deja claro que no se puede permitir la “privatización indirecta” del patrimonio natural y que el libre acceso “es un derecho humano ligado a la igualdad, a la libertad de tránsito y al disfrute de un medio ambiente sano. Además, se crea un Registro Nacional de Accesos a Playas.

El diputado de Morena, Enrique Vázquez Navarro, respaldó la propuesta de Monreal.

“Establecer en la Ley General de Bienes Nacionales Protegidos, el acceso a las<b> </b>playas marítimas y a la zona federal marítimo terrestre contiguo a ellas, el acceso libre y gratuito, pero sobre todo permanentemente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social”. — Enrique Vázquez Navarro

¿Qué cambios habrá en las Áreas Naturales Protegidas?

También queda claro que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas.

En cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la reforma consiste en prohibir la imposición de cuotas y cobros, así como el condicionamiento del ingreso a áreas naturales protegidas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará el acceso gratuito a áreas naturales protegidas sólo un día a la semana y preferentemente en domingo y días festivos.

