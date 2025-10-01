Diputados aprueban ley que garantiza el acceso a playas y áreas naturales
La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que asegura el acceso a playas y Áreas Naturales Protegidas de forma libre, gratuita y permanente en todo el país.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 465 votos en lo general, pero en lo particular con 470 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones una iniciativa que garantiza el acceso a playas libre, gratuito, permanente e irrestricto en el país y a las Áreas Naturales Protegidas.
Se trata de otra propuesta del diputado Ricardo Monreal que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que fue votada casi por unanimidad en lo particular, pues el único diputado que votó en contra “por error”, fue un legislador de MC.
Te podría interesar: Mujer extranjera intenta bloquear el acceso a la playa El Tomatal, Oaxaca; colocó mojoneras | VIDEO
¿Qué implica la reforma para el acceso a playas?
La iniciativa que fue turnada al Senado para seguir su proceso legislativo deja claro que no se puede permitir la “privatización indirecta” del patrimonio natural y que el libre acceso “es un derecho humano ligado a la igualdad, a la libertad de tránsito y al disfrute de un medio ambiente sano. Además, se crea un Registro Nacional de Accesos a Playas.
El diputado de Morena, Enrique Vázquez Navarro, respaldó la propuesta de Monreal.
“Establecer en la Ley General de Bienes Nacionales Protegidos, el acceso a las<b> </b>playas marítimas y a la zona federal marítimo terrestre contiguo a ellas, el acceso libre y gratuito, pero sobre todo permanentemente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social”.— Enrique Vázquez Navarro
También puedes leer: Anuncia Gobierno programa para eliminar plásticos de playas, costas y mares
¿Qué cambios habrá en las Áreas Naturales Protegidas?
También queda claro que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas.
En cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la reforma consiste en prohibir la imposición de cuotas y cobros, así como el condicionamiento del ingreso a áreas naturales protegidas.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará el acceso gratuito a áreas naturales protegidas sólo un día a la semana y preferentemente en domingo y días festivos.