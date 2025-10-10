¿Playas libres en Tulum? Imponen condiciones tras ahuyentar al turismo por precios excesivos
Tulum vive una grave crisis de turismo debido al cobro para acceder a las playas, los precios excesivos y los malos tratos al turista nacional
El alcalde de Tulum, Diego Castañón, enfrenta fuertes críticas por un video donde habla de garantizar el acceso libre y gratuito a las playas, a la par que anuncia condiciones que desataron burlas en redes sociales.
Para muchos, las restricciones terminarán de ahuyentar al turismo que dejó que visitar Tulum por sus precios excesivos.
¿Entonces habrá playas libres en Tulum?
De acuerdo con el alcalde de Morena, las playas serán de acceso libre para todos los turistas nacionales, internacionales, y por supuesto para los locales.
Sin embargo el acceso sí está condicionado, porque los visitantes no podrán llevar alimentos, bebidas, sombrillas o hieleras, para obligarlos a consumir en los establecimientos.
¿Por qué es contradictorio poner condiciones al acceso libre a playas de Tulum?
Lo contradictorio en esta medida anunciada por el presidente municipal, está en que muchos turistas dejaron de visitar Tulum por los precios excesivos en los restaurantes, tiendas y todo tipo de comercios, donde además los connacionales recibían muy mal trato y por ello señalaban en redes que evitaran ir a este que hace años fue uno de los destinos más importantes de Quintana Roo.