Tarjeta Virtual del Metro CDMX 2026: cómo activarla paso a paso, requisitos y en qué celulares funciona

La Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada ya es una realidad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Desde ahora, los usuarios pueden pagar su viaje directamente con el celular, sin necesidad de portar la tarjeta física. La medida forma parte de la modernización del transporte público en la Ciudad de México y busca agilizar el acceso en torniquetes mediante tecnología NFC.

La nueva modalidad digital funciona en las 12 líneas del Metro y convive con la tarjeta tradicional. Es decir, no desaparece el plástico, pero ahora existe una alternativa más práctica para quienes prefieren llevar todo en el teléfono.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo transporte público; Así será la ruta que conectará a Santa Fe con la CDMX

¿Qué es la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

La Tarjeta MI Virtual es la versión digital de la tarjeta de Movilidad Integrada que se usa para pagar el acceso al Metro y otros sistemas de transporte capitalinos.

Permite:

Pagar el viaje acercando el celular al lector.

Recargar saldo desde la app oficial.

Consultar movimientos y balance en tiempo real.

Evitar filas en taquillas o máquinas de recarga.

Cómo activar la Tarjeta Virtual del Metro CDMX paso a paso

Para activar la tarjeta virtual necesitas:

Descargar la App CDMX en tu celular.

en tu celular. Ingresar al módulo de Movilidad Integrada.

Seleccionar la opción de Tarjeta Virtual .

. Crear tu tarjeta digital dentro de la aplicación.

Realizar una recarga mínima de 15 pesos para activarla.

Una vez con saldo, solo debes activar el NFC de tu teléfono y acercarlo al lector del torniquete para ingresar.

¿En qué celulares funciona la tarjeta virtual?

Por ahora, la tarjeta virtual está disponible para:

Dispositivos Android con tecnología NFC .

. Algunos equipos Huawei compatibles.

La compatibilidad con iPhone (iOS) aún no está habilitada, pero se espera que se anuncie próximamente.

¿Cómo se recarga la tarjeta virtual?

La recarga se hace directamente desde la aplicación oficial y puede pagarse mediante:

Tarjeta de crédito o débito.

CoDi (Cobro Digital).

El saldo se refleja prácticamente de inmediato, lo que permite usar el servicio sin esperas adicionales.

Modernización del Metro CDMX

La implementación de la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada forma parte del proceso de digitalización del transporte público en la capital. El objetivo es facilitar el acceso, reducir el uso de efectivo y ampliar las opciones de pago sin contacto.

Con esta nueva modalidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro se suma a la tendencia global de transporte inteligente, donde el celular se convierte en la llave de acceso a la movilidad urbana.