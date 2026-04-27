Alerta por clima en el Mundial 2026: temperaturas extremas y lluvias en la mira

Fabián Vázquez afirmó que ya le informaron a la FIFA la climatología del país / Jam Media

Al afirmar que se prevé que la temporada de lluvias iniciará en tiempo y forma el 15 de mayo, el coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, dio a conocer que si bien el fenómeno meteorológico del El Niño, tendrá presencia desde el próximo mes, será en octubre cuando tenga una categoría de ‘muy fuerte’.

Foto: Redes Sociales Ampliar

¿Cuándo se intensificará el fenómeno de El Niño?

En conferencia, explicó que ello se debe a las altas temperaturas que se siguen registrando en el país, así mismo recordó que este evento es global, por lo que evitó hablar de algún estado que pudiera resultar afectado ya que debe verse su desarrollo a lo largo de los meses.

“Vemos que sí, por ahí del trimestre de octubre, noviembre, diciembre, podríamos rebasar este umbral, o esta línea de los dos grados de anomalía positiva lo que nos estaría colocando en un escenario del Niño muy fuerte... Realmente en el invierno es cuando estaríamos con el máximo. Por supuesto que hay proyecciones mucho más extremas”. — Fabián Vázquez, coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional

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¿Cómo afectará la canícula y el Mundial 2026?

Fabián Vázquez, explicó que entre julio y agosto se presentará el evento de canícula, es decir un incremento de temperatura en algunas partes del país y disminución de lluvias.

Sin embargo, en otras se tendrá el 61% de probabilidad que se establezca el fenómeno de “El Niño”, entre mayo, junio y julio. Ante esta circunstancia, mencionó que se informó a la Federación Internacional de Futbol (FIFA) ante los partidos del Mundial de Fútbol que se realizará en nuestro país.

“De hecho hemos estado en pláticas con la FIFA ya hace varios meses, y están preparados para un escenario de lluvias, es decir, ya se les dijo la temporada de lluvias cómo se comporta en la Ciudad de México, cómo se comporta en Monterrey, cómo se comporta en Guadalajara, lo tienen bien presente para su planeación, y esa parte ya digamos de la operatividad de los eventos dentro del Mundial, esa coordinación la van a tener ellos con la parte de riesgo que tienen específicamente, pero ellos están conscientes, ya se les presentó la climatología.” — Fabián Vázquez

Refugios por huracán Erick / Mike Hill Ampliar

¿Qué se espera de la temporada de ciclones 2026?

Respecto a la actividad ciclónica, indicó que para la temporada 2026 se pronostica una mayor actividad en el Océano Pacífico, con condiciones por arriba del promedio, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o por debajo de lo normal.

Refirió que, de acuerdo con la estadística histórica de los últimos 62 años, las entidades de México con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son:

Baja California Sur

Quintana Roo

Sinaloa

Veracruz

Tamaulipas

Tormenta tropical Óscar se convierte en huracán categoría 1 ¿por dónde pasará? / Elen11 Ampliar

Precisó que en el Pacífico se prevé el desarrollo de entre:

18 y 21 ciclones tropicales con nombre, de los cuales de 9 o 10 serían tormentas tropicales

Cinco o seis huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5

Huracanes mayores, categorías 3, 4 o 5.

En el océano Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre, de los cuales de 7 u 8 serían tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categorías 1 o 2, y uno o dos huracanes mayores.

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