Bancos eliminarán comisiones en gasolineras: ¿bajará el precio del combustible?

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, anunció que la banca mexicana eliminará de manera temporal las comisiones de pago con tarjetas en las gasolineras.

“Los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud y, por lo menos, de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios, que es muy importante para que se dé el beneficio al cliente”.

“Para ello, solicitaremos el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CODI como medio de pago inmediato, y trabajaremos con el gobierno para hacer que esta medida se traduzca en un incremento sustancial en el uso de pagos digitales en gasolineras”, anunció el líder de los banqueros en México. —

Inauguración 89 Convención Bancaria 2026 https://t.co/mKpziskE5r — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 19, 2026

¿Cuál es el objetivo de eliminar comisiones gasolineras?

Al participar en la inauguración formal de los trabajos de la 89 Convención Bancaria que se realiza del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, y ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó esta ceremonia, Romano Mussali también anunció un incremento a los créditos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

“Por lo anterior, hoy, señora presidenta, la banca en México asume un compromiso claro con usted y para el desarrollo del país de llevar el crédito al sector privado al 45 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2030”. —

Desde #Cancún, damos inicio a la #ConvenciónBancaria2026 junto a nuestra presidenta @Claudiashein, así como con la presencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, compartiendo… pic.twitter.com/pQVLSjBfQe — Mara Lezama (@MaraLezama) March 20, 2026

¿Qué impacto tiene el uso de efectivo?

En ese contexto Romano Mussali advirtió que el efectivo, aunque cumple una función, también genera desventajas estructurales.

“El efectivo cumple con una función, especialmente en zonas marginadas y para adultos mayores, pero tiene costos significativos: no genera rendimientos al ahorro, no construye historial financiero para acceder al crédito, limita la inclusión financiera, aumenta el riesgo de pérdidas y robos, y facilita el financiamiento de actividades ilícitas”. —

FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cómo avanzan los pagos digitales en México?

En este contexto, destacó el trabajo conjunto con el Banco de México para modernizar los pagos digitales.

“Estas medidas que ya están sujetas a consideración nos van a permitir simplificar los pagos digitales e impulsar los sistemas de CoDi y DiMo para hacerlos más eficientes y accesibles para millones de mexicanos”, afirmó.

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