SAT y otras instituciones revisarán incremento de combustible en gasolineras: Sheinbaum

Continúa el aumento de precio de diésel y gasolinas en algunos establecimientos a pesar del convenio enunciado entre empresarios y gobierno.

Una nueva advertencia lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum al comentar que en distintas gasolinerías del país, se sigue abusando y aumentando el precio diésel México a pesar del acuerdo que se tiene con los representantes para que el precio no exceda los 28.50 pesos.

Revisiones y acciones del gobierno

Durante la mañanera la Primera Mandataria indicó que continuarán las acciones para disminuir el costo del energético que incluirán revisiones además de reunirse de nueva cuenta con los gasolineros en Palacio Nacional.

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Señalamientos sobre el costo del combustible

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser. Se está dando un apoyo de disminución del IEPS basado en una fórmula que se estableció desde hace tiempo, es decir, se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel, y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto. Ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer, pues, toda la revisión de por qué es esta razón, con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México. El día de mañana yo me reúno con los gasolineros en la tarde, pero no tienen por qué estar poniendo el diésel en este nivel”.

En este contexto, el precio diésel México continuará bajo revisión por parte de las autoridades.