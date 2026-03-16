Convención Bancaria 2026 reunirá en Cancún a líderes del sistema financiero

Bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, la Convención Bancaria 2026 se realizará del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo,

Bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, la Convención Bancaria 2026 se realizará del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, como el principal foro económico-financiero del país para analizar los retos del sistema bancario ante un entorno global marcado por la digitalización, la relocalización productiva y la volatilidad geopolítica.

La inauguración estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

¿Qué puedes esperar de la 89 Convención Bancaria?

Un espacio de análisis, diálogo y conexión entre los líderes que están definiendo el rumbo del sistema financiero en México. — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) March 7, 2026

TE PUEDE INTERESAR: OCDE prevé crecimiento económico de hasta 1.7% para México

Agenda estratégica y retos del sistema bancario

Uno de los ejes centrales de la Convención Bancaria 2026 será la Agenda Estratégica 2030 de la ABM, sustentada en cuatro pilares: digitalización y mayor bancarización; empoderamiento y satisfacción del cliente; impulso al crédito y educación financiera.

Estos componentes buscan fortalecer la intermediación bancaria, ampliar el acceso a servicios financieros y potenciar el crecimiento económico del país.

En el plano internacional, el panel “El futuro del dinero” contará con especialistas de instituciones globales como HSBC, Mastercard y el Banco de Pagos Internacionales (BIS), quienes abordarán la evolución de los activos digitales, los sistemas de pago y las implicaciones regulatorias para México.

Asimismo, el debate sobre financiamiento al desarrollo incluirá la participación de directivos de BlackRock México, Nacional Financiera (NAFIN) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con énfasis en la infraestructura como motor multiplicador de inversión y productividad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los riesgos para la economía en 2026? El director general de BX+ comparte sus perspectivas

Innovación tecnológica y riesgos globales

En materia tecnológica, destaca la conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a pagos digitales, encabezada por el CEO global de Visa, así como el análisis geopolítico de riesgos globales a cargo de Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, con implicaciones directas para el sistema financiero mexicano.

La Convención Bancaria 2026 también incorporará por primera vez una agenda de impacto social, en la que se discutirá sostenibilidad, inclusión y el papel de la banca como catalizador del bienestar económico.

Con la participación de autoridades regulatorias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y líderes del sector público y privado, la Convención Bancaria 2026 se perfila como un espacio clave para delinear la ruta del crédito, la innovación tecnológica y la estabilidad financiera en México hacia la próxima década.

ahz.