Niños y jóvenes latinos protestan contra el ICE en Roblox

Niños y jóvenes latinos están trasladando sus manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a espacios virtuales, utilizando el popular videojuego Roblox como plataforma de protesta. Según reporta AP News, los participantes se congregan en servidores como Brookhaven, donde sus avatares marchan, muestran pancartas digitales y simulan redadas y enfrentamientos, replicando las tensiones que comunidades migrantes viven en el mundo real.

Entre las consignas más frecuentes están mensajes como “STOP ICE”, “WE ARE NOT ILLEGAL” o “KEEP FAMILIES TOGETHER”. Algunos usuarios adoptan roles de agentes migratorios, mientras otros representan a manifestantes, recreando escenas que combinan juego de roles con activismo político. Este fenómeno, documenta El País, evidencia que ni siquiera los espacios digitales se perciben como completamente seguros para los jóvenes que temen las consecuencias de las políticas migratorias sobre sus familias.

Expertos en cultura digital y educación señalan que este tipo de activismo virtual refleja cómo las plataformas de entretenimiento se han convertido en escenarios de expresión política para quienes no pueden participar en protestas físicas por edad.

El movimiento ha ganado visibilidad gracias a la viralización de clips en redes sociales como TikTok, donde se comparten marchas, simulaciones de redadas y mensajes de solidaridad con familias inmigrantes. Analistas coinciden en que estas protestas digitales no solo son un reflejo del descontento juvenil, sino también una manifestación del poder de las generaciones más jóvenes para adaptar el activismo a los entornos disponibles, incluso dentro de mundos virtuales diseñados para el juego.

El fenómeno también se conecta con un contexto más amplio: en los últimos meses, redadas del ICE en ciudades como Los Ángeles y Minnesota han generado protestas físicas, denuncias de activistas y un creciente debate público sobre la política migratoria de Estados Unidos. En este marco, Roblox se convierte en un espejo de la realidad: un espacio seguro para expresarse, pero cargado de las mismas tensiones que enfrentan fuera de la pantalla.

