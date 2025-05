El presupuesto no es pretexto: CNTE a Sheinbaum

En el marco del Día del Maestro, docentes disidentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE, el regreso a un sistema de pensiones solidario en lugar de cuentas individuales, y el cálculo de pensiones en salarios mínimos en vez de UMAs.

Así lo manifestó en entrevista previa a la movilización la dirigente de la Sección 22 de Oaxaca Yenny Aracely Pérez Martínez, quien agregó que también entre sus demandas está una jubilación de 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres, aplicable a todos los trabajadores del Estado, no solo al Magisterio.

La dirigente de la Sección 22 señaló que en conversaciones con el gobierno, no han recibido respuestas concretas a lo largo de siete años, a pesar de los compromisos presupuestales mencionados, y reiteró la necesidad de dialogar directamente con la presidenta para encontrar soluciones.

“Desde la administración anterior con López Obrador escuchamos el tema presupuestal que mencionan, escuchamos también incluso que no contaban con la mayoría en el Congreso, hoy el contexto es distinto, tienen la mayoría en el Congreso y el tema presupuestal a estas alturas, después de siete años, ya deberíamos de tener una respuesta”, reprochó

Además de esta movilización y paro indefinido, realizarán asambleas para planificar sus acciones donde no se descartan más marchas y bloqueos, en particular en el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM).

“Pues estamos, por la tarde estamos por instalar nuestra Asamblea Nacional Representativa, donde vamos a decidir el plan de acción para los siguientes días, por lo mientras hoy es esta marcha, a partir de mañana se dará a conocer cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar en esta jornada”, advirtió la disidente magisterial.

Por su parte, el dirigente de la Sección 9 de la CNTE, en la Ciudad de México, Pedro Hernández, reprochó que este día “algunos pocos elegidos estarán con la Presidenta celebrando el Día del Maestro. Nosotros estamos aquí en la calle y estaremos en el plantón, en el zócalo de la Ciudad de México, porque las demandas no están resueltas. Queremos señalar que es mentira, nada está resuelto.

“Cuando nos preguntan cuánto va a durar esta huelga, decimos que va a durar tal vez solo el día de hoy, si se encuentra una respuesta, pero si no es así, si no somos convocados a Palacio Nacional a establecer una verdadera negociación con quien es el poder en este país, que es la Presidenta del país, no aceptaremos menos, no aceptaremos migajas, no aceptaremos promesas”, reprochó el dirigente, magisterial residente.

La movilización inició alrededor de las 10:45 partiendo del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Los contingentes avanzaron por: Paseo de la Reforma*, Avenida Juárez; Eje Central Lázaro Cárdenas y Pino Suárez, hasta llega a la plaza de la Constitución, donde ya desde la madrugada, se habían instalado en campamento.